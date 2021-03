Gruzínsko spustilo očkovanie vakcínou od AstraZenecy

Tbilisi 15. marca (TASR) - V Gruzínsku v pondelok odštartovali celoštátnu vakcinačnú kampaň proti koronavírusu očkovacou látkou od firmy AstraZeneca. Prioritne zaočkovaní budú zdravotníci, píše agentúra AFP.



Tamojšia vláda tak odmietla znepokojenia z možného zvýšeného rizika výskytu krvných zrazenín po zaočkovaní touto vakcínou, ktoré viedli viaceré európske krajiny k dočasnému pozastaveniu používania práve očkovacej látky od AstraZenecy.



Preventívne pozastavenie očkovania vakcínou AstraZeneca minulý štvrtok oznámilo Dánsko, Nórsko, Island a v piatok aj Bulharsko. Urobili tak na základe správ o výskyte krvných zrazenín u niekoľkých zaočkovaných pacientov a po jednom úmrtí v Dánsku a jednom v Bulharsku, ku ktorým došlo po podaní očkovacej látky od firmy AstraZeneca. V nedeľu na dva týždne pozastavilo jej používanie aj Holandsko, v pondelok ako preventívne opatrenie tiež Nemecko.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Európska agentúra pre lieky (EMA) však uviedli, že podľa dostupných údajov táto vakcína nezvyšuje riziko krvných zrazenín, a odporučili ju ďalej používať.



"Sme presvedčení o tom, že vakcína od AstraZenecy je bezpečná. WHO a EMA sa vyjadrili, že neexistujú dôkazy o prepojení vakcíny na krvné zrazeniny," vyjadril sa pre AFP podpredseda gruzínskeho národného strediska pre kontrolu chorôb Paata Imnadze.



Zároveň informoval, že do Gruzínska v pondelok dorazilo približne 43.000 dávok vakcíny AstraZeneca. Gruzínsko ich získalo prostredníctvom programu COVAX pod záštitou WHO, ktorý slúži na distribúciu vakcín do chudobnejších krajín.



Imnadze dodal, že Gruzínsko čoskoro očakáva aj dodávku vakcín od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech. Do konca roka plánujú zaočkovať 60 percent svojej 3,7-miliónovej populácie.



Od začiatku pandémie zaznamenalo Gruzínsko podľa AFP viac ako 268.000 prípadov nákazy koronavírusom a 3650 súvisiacich úmrtí.