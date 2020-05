Gruzínsko stiahlo svojho veľvyslanca z Ukrajiny

Tbilisi 8. mája (TASR) - Gruzínske ministerstvo zahraničných vecí v piatok stiahlo svojho veľvyslanca z Kyjeva po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vymenoval bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho za šéfa svojho poradného výboru pre reformy. Informovala o tom agentúra AP.



Vymenovanie Saakašviliho podľa AP spôsobilov v Gruzínsku negatívnu reakciu.



Gruzínsky minister zahraničných vecí David Zalkaliani vo vyhlásení pripomenul, že gruzínsky súd Saakašviliho uznal za vinného a na bývalého prezidenta je vydaný zatykač. To bol podľa neho dôvod, prečo sa Gruzínsko rozhodlo povolať svojho veľvyslanca z Ukrajiny na konzultácie to gruzínskeho hlavného mesta Tbilisi.



Saakašviliho v roku 2018 odsúdili na šesťročný trest odňatia slobody za zneužitie právomocí hlavy štátu. Súd v Tbilisi vyniesol verdikt v neprítomnosti, keďže exprezident sa zdržiaval mimo Gruzínska. Saakašvili a jeho spojenci obvinenia označili za politicky motivované.



Saakašvili bol prezidentom tejto krajiny v rokoch 2004-13. K moci a dostal ako hrdina tzv. ružovej revolúcie z roku 2003, neskôr však spolu so svojou stranou Zjednotené národné hnutie (UNM) čelil obvineniam z autoritárstva.



Saakašvili sa v máji 2015 stal gubernátorom Odeskej oblasti ležiacej na juhu Ukrajiny. Do funkcie ho vymenoval vtedajší prezident Petro Porošenko, ktorý mu udelil aj ukrajinské občianstvo.



V roku 2017 však Porošenko, ktorý sa so Saakašvilim politicky rozišiel, obe tieto svoje rozhodnutia zrušil. Následne bol gruzínskemu exprezidentovi zakázaný vstup na územie Ukrajiny.



Porošenkov nástupca Zelenskyj krátko po svojom nástupe v máji 2018 Saakašvilimu vrátil ukrajinské občianstvo, čo umožnilo jeho vlaňajší návrat na Ukrajinu.