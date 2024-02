Gruzínsko tvrdí,že zmarilo plán Ukrajiny na prepravu výbušnín do Ruska

Tbilisi 5. februára (TASR) - Gruzínske úrady v pondelok oznámili, že prekazili plány na prepašovanie niekoľkých výbušných zariadení z Ukrajiny cez Gruzínsko do Ruska. TASR správy prevzala od agentúry AFP.



Šesť výbušných zariadení bolo 19. januára prevezených z ukrajinského mesta Odesa cez Rumunsko, Bulharsko a Turecko do Gruzínska na minivane, ktorý patrí občanovi Ukrajiny. Uviedla to gruzínska spravodajská služba s tým, že zariadenia obsahovali 14 kilogramov plastickej trhaviny C-4.



Gruzínske úrady skonfiškovali tri zo šiestich výbušných zariadení na gruzínsko-ruskej hranici a ďalšie tri sa našli v Tbilisi, uviedla spravodajská služba vo vyhlásení.



Celý plán na prevoz mal podľa vyhlásenia koordinovať ukrajinský občan gruzínskeho pôvodu Andrij Šarašidze a zapojených doň bolo aj sedem Gruzíncov, traja Ukrajinci a dvaja Arméni. Nikto z nich však podľa gruzínskych úradov o prítomnosti výbušnín nevedel.



Gruzínsko je obviňované z posilňovania spolupráce s Ruskom, a to aj napriek tomu, že niektoré časti jeho územia od invázie v roku 2008 okupujú ruskí vojaci.



Prípadné zblíženie Tbilisi a Moskvy vyvoláva napätie aj v ukrajinsko-gruzínskych vzťahoch. Skomplikovalo ich už uväznenie prozápadného bývalého prezidenta Michaila Saakašviliho v Gruzínsku, ktorý má aj ukrajinské občianstvo.



Gruzínska vláda v septembri uviedla, že námestník šéfa ukrajinskej vojenskej kontrarozviedky a bývalý námestník gruzínskeho ministra vnútra Giorgi Lortkipanidze pripravuje v Gruzínsku prevrat.



V júli Kyjev nariadil gruzínskemu veľvyslancovi, aby opustil Ukrajinu. Spravil tak rok po tom, čo z Tbilisi odvolal vlastného vyslanca. Vlani v lete tiež Ukrajina uvalil sankcie na gruzínske aerolínie Georgian Airways za obnovenie letov do Ruska.