Gruzínsko uvoľňuje obmedzenia, od pondelka sa môžu otvoriť obchody

Tbilisi 8. apríla (TASR) - Gruzínske úrady v rámci postupného uvoľňovania karanténnych opatrení v pondelok zrušia niektoré reštrikcie obmedzujúce voľný pohyb občanov v hlavnom meste Tbilisi a umožnia tiež znovuotvorenie obchodov v krajine. Oznámil to vo štvrtok gruzínsky premiér Giorgi Gacharia, ktorého citoval denník The Guardian.



Mestá Tbilisi, Rustavi, Batumi a Kutaisi boli od 15. apríla izolované od zvyšku krajiny a platil v nich zákaz vjazdu aj výjazdu vozidiel. Izolácia miest Batumi a Kutaisi skončila minulý týždeň a od pondelka sa skončí aj pre metropolu Tbilisi.



Premiér Gacharia vo štvrtok počas telekonferencie svojho kabinetu povedal, že takéto opatrenia budú v ďalšom veľkom meste Rustavi uvoľnené 14. mája. Krajina sa zároveň od 1. júla znovu otvorí zahraničným turistom, pričom domáci cestovný ruch sa obnoví už od 15. júna.



Do 22. mája platí v Gruzínsku stále výnimočný stav, v súlade s ktorým platí nočný zákaz vychádzania a zatvorené sú reštaurácie, kaviarne, väčšina obchodov. Premávka verejnej dopravy je pozastavená a platí tiež zákaz zhromažďovania viac ako troch osôb.



Malé aj väčšie obchody, s výnimkou tých, ktoré predávajú odevy a obuv, sa podľa premiérových slov otvoria 11. mája. Nesmú sa však nachádzať v nákupných centrách.



Stavebný sektor a automobilový priemysel mohli obnoviť svoju činnosť už od 5. mája.



Gruzínsko doposiaľ zaznamenalo 615 prípadov nákazy novým koronavírusom a deväť úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.