V Tbilisi bude pochod na podporu vstupu do EÚ

Tbilisi 20. júna (TASR) - Obyvatelia Gruzínska plánujú v hlavnom meste Tbilisi v pondelok večer hromadný pochod na podporu kandidatúry svojej krajiny na vstup do Európskej únie. Reagujú tak na krok Európskej komisie (EK), ktorá sa rozhodla kandidatúru Gruzínska do EÚ odložiť. Výzvu na pochod podporili i všetky gruzínske opozičné politické strany. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Očakáva sa, že európski lídri sa do piatku rozhodnú, či udelia Ukrajine, Moldavsku a Gruzínsku štatút kandidátskej krajiny EÚ. Tieto krajiny požiadali o členstvo v EÚ krátko po tom, čo Rusko vo februári napadlo Ukrajinu.



"Európa je dávnou túžbou a voľbou Gruzíncov, ktorí museli po celé generácie prinášať obete," uviedli organizátori pochodu na sociálnej sieti Facebook. Dodali, že hodnoty, ktoré národ spájajú, by mali byť garantované začlenením Gruzínska do EÚ.



Členovia EK v piatok pod vedením svojej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej hlasovali za udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ Ukrajine a Moldavsku. Gruzínsko musí podľa šéfky eurokomisie jasne potvrdiť svoje európske smerovanie a odhodlanie k reformám, preto EK navrhuje tejto krajine poskytnúť európsku perspektívu a v neskoršom posúdení sa vrátiť k rozhodnutiu, či si zaslúži aj kandidátsky štatút.



"Dvere sú otvorené," uviedla v súvislosti s Gruzínskom von der Leyenová. "Čím skôr uvidíme výsledky, tým skôr sa veci pohnú," dodala.