Gruzínsko: Väzneného exprezidenta Saakašviliho vyšetrujú poľskí lekári

Varšava/Tbilisi 12. júla (TASR) - Tím poľských lekárov začal vykonávať komplexné zdravotné vyšetrenie väzneného gruzínskeho exprezidenta Michaila Saakašviliho. Oznámil to v stredu poľský predseda vlády Mateusz Morawiecki a správu potvrdil aj Saakašviliho právny zástupca.



"Neopúšťame priateľov v núdzi. Na moju žiadosť začala v Gruzínsku skupina poľských lekárov z Tímu humanitárnej a zdravotníckej pomoci komplexné lekárske vyšetrenia prezidenta Saakašviliho," napísal Morawiecki na sociálnej sieti Twitter. TASR správu prevzala z agentúr PAP a AFP.



Tím poľských lekárov, ktorý podľa AFP zostavila EÚ, mohol začať svoju plánovanú misiu až po šiestich mesiacoch odkladov.



"Gruzínska vláda konečne umožnila (poľským) lekárom navštíviť (Saakašviliho) v nemocnici," citovala agentúra AFP exprezidentovho právnika Dita Sadzaglišviliho. Lekári podľa neho momentálne skúmajú pacientov zdravotný stav a následne ho odborne zhodnotia.



Dlhodobé obavy o exprezidentov zdravotný stav oživili zábery zverejnené začiatkom júla, na ktorých 55-ročný Saakašvili vyzeral veľmi krehko a podvýživene. Gruzínsky exprezident si vtedy počas súdneho pojednávania, ktoré vysielala televízia, zdvihol tričko a ukázal svoje vychudnuté telo.



Nezávislí lekári a aktivisti v posledných mesiacoch opakovane varovali, že gruzínskemu prozápadnému exprezidentovi hrozí v dôsledku veľmi nepriaznivého zdravotného stavu smrť. Gruzínske úrady tvrdia, že mu je poskytovaná primeraná zdravotná starostlivosť a odmietajú výzvy, aby mu bola povolená liečba v zahraničí.



Saakašvili je umiestnený v civilnej nemocnici, kam ho previezli minulý rok po tom, čo na protest proti svojmu zadržiavaniu držal 50-dňovú hladovku. V marci tohto roku sa vyslovil, že ak prežije, bude to len vďaka Poľsku. "Misia poľských lekárov je mojou poslednou šancou," dodal.



Ako gruzínsky prezident pôsobil Saakašvili v rokoch 2004 až 2013 a v rokoch 2015-16 bol gubernátorom ukrajinskej Odeskej oblasti a na Ukrajine mu aj udelili občianstvo. V snahách o jeho prepustenie, respektíve o prevoz na liečbu do zahraničia sa preto angažuje aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



V roku 2018 Saakašviliho v neprítomnosti odsúdili v Gruzínsku za údajné zneužitie prezidentských právomocí na šesť rokov väzenia, čo on a jeho stúpenci označili za politicky motivovanú pomstu. Takto jeho väznenie hodnotia aj Rada Európy a Amnesty International. Za mrežami je od roku 2021, keď bol zatknutý krátko po tajnom návrate do Gruzínska.