Väznený gruzínsky exprezident Saakašvili predstúpil pred súd

Tbilisi 29. novembra (TASR) - Väznený gruzínsky exprezident Michail Saakašvili predstúpil v pondelok pred mestský súd v Tbilisi, pred ktorým sa zodpovedá z údajného zneužitia právomocí. Obžaloba sa týka násilného rozohnania protestov z roku 2007, informovala agentúra AP.



V súvislosti s konaním procesu vypukli v Tbilisi fyzické potýčky medzi Saakašviliho stúpencami a políciou, ktorá zadržala viacero osôb.



Saakašvili sa počas pojednávania objavil na verejnosti vôbec prvýkrát, odkedy ho začiatkom októbra zatkli krátko po návrate do Gruzínska. Svoju pondelkovú výpoveď pred súdom využil na to, aby odsúdil súčasné gruzínske úrady.



V emotívnom vystúpení vyhlásil, že neuznáva autoritu prokuratúry, ktorá voči nemu vzniesla nepravdivé a politicky motivované obvinenia. Vyhlásil tiež, že s ním vo väzbe zle zaobchádzali a mučili ho, píše agentúra AFP.



"Mučili ma, neľudsky so mnou zaobchádzali, bili ma a ponižovali," povedal 53-ročný Saakašvili, ktorý počas 50-dňovej protestnej hladovky proti svojmu uväzneniu schudol asi 20 kilogramov.



Michail Saakašvili čelí tiež ďalším obvineniam v súvislosti s útokom na gruzínsku mediálnu spoločnosť Imedi TV a zaisteniu majetku jej vlastníka, dnes už zosnulého podnikateľa Badriho Patarkacišviliho.



Saakašvili bol gruzínskym prezidentom od roku 2004 do roku 2013, keď len niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia opustil krajinu. Následne ho v neprítomnosti odsúdili na niekoľko rokov väzenia za zneužívanie právomocí.



Exprezidenta zatkli a uväznili 1. októbra, krátko po návrate do Gruzínska z exilu na Ukrajine. Po zatknutí držal bývalý gruzínsky prezident sedemtýždňovú hladovku, ktorú ukončil 19. novembra po tom, ako úrady súhlasili s tým, že ho prevezú z väzenskej do vojenskej nemocnice. Podľa vyjadrenia jeho právnikov a lekárov mala hladovka negatívny vplyv na Saakašviliho zdravotný stav.