Veľvyslanec EÚ v Gruzínsku kritizoval zastavenie prístupových rokovaní

Tbilisi 29. novembra (TASR) - Veľvyslanec Európskej únie v Gruzínsku Pawel Herczynski v piatok uviedol, že kroky Tbilisi zamerané na faktické zastavenie prístupového procesu s EÚ do roku 2028 sú "bolestné" a v rozpore so želaním väčšiny obyvateľov krajiny. S odvolaním sa na miestne médiá o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.



"To, čo sa stalo včera, je v jasnom rozpore s politikou predošlej vlády Gruzínska, politikou všetkých predošlých vlád Gruzínska, je to tiež v rozpore so želaniami veľkej väčšiny obyvateľov Gruzínska," citovala veľvyslanca tlačová agentúra Interpress. "Podľa môjho názoru je to veľmi smutné a bolestné," povedal Herczynski.



Gruzínske ministerstvo vnútra v piatok oznámilo, že počas veľkého protestu proti rozhodnutiu vlády zadržali vo štvrtok večer 43 osôb a 32 policajtov utrpelo zranenia. Polícia použila slzotvorný plyn a vodné delo, aby tisíce protestujúcich odohnala od budovy parlamentu.



Protest sa konal po oznámení vládnucej strany Gruzínsky sen, že po údajnom "vydieraní" Bruselu nebude viesť prístupové rozhovory s EÚ do roku 2028. Prieskumy ukazujú, že členstvo v EÚ podporuje približne 80 percent Gruzíncov. Cieľ vstupu do Únie je zakotvený v ústave krajiny.



Vzťahy medzi Tbilisi a Úniou sa v posledných mesiacoch prudko zhoršili. EÚ rok fakticky pozastavila prístupový proces Gruzínska v reakcii na nové zákony proti "zahraničným agentom" a právam LGBT osôb. Podľa kritikov sú neprimerané a inšpirované Moskvou.



Gruzínska vláda nemá diplomatické vzťahy s Ruskom a tvrdí, že tieto zákony sú potrebné na ochranu národnej bezpečnosti a tradičných hodnôt tamojšej spoločnosti.



Strana Gruzínsky sen podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila v októbrových voľbách so ziskom takmer 54 percent hlasov. Opozičné strany však hovoria o volebných podvodoch a odmietli zaujať svoje kreslá v parlamente.



Opozičná Koalícia za zmenu, ktorá skončila vo voľbách druhá, oznámila, že dvoch z jej lídrov počas protestu napadli policajti, pričom jeden má zlomenú ruku a druhý zlomený nos.



Opoziční predstavitelia vyzvali v piatok na ďalšie protesty.