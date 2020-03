V gruzínsku odsúhlasili nový volebný systém

Tbilisi 8. marca (TASR) - Predstavitelia gruzínskej vlády dosiahli s opozičnými stranami vzájomnú dohodu o zmene volebného systému. V nedeľu o tom informovala agentúra Interfax.



Z dohody vyplýva, že 120 poslancov parlamentu by po novom malo byť volených na základe pomerného volebného systému, pričom ďalších 30 by občania mali voliť za pomoci väčšinového volebného systému.



Na základe teraz platnej legislatívy si Gruzínci pomerným systémom volia 77 poslancov a 73 zástupcov si vyberajú väčšinovým systémom.



Ako pre novinárov uviedol líder opozičnej strany Európske Gruzínsko Davit Bakradze, dohoda je dobrá a "pomôže vyriešiť politickú krízu v Gruzínsku".



Oligarcha Bidzina Ivanišvili, líder vládnej strany Gruzínsky sen, avizoval rozsiahle politické reformy, vrátane zmeny volebného zákona, ešte v lete 2019. Išlo o jeho reakciu na mohutné protesty, ktoré sa v krajine odohrali v júni a júli toho istého roku a ktoré polícia potlačila, pričom došlo k zraneniu najmenej 240 osôb. Jednou z hlavných požiadaviek demonštrantov bola vtedy práve zmena volebného systému. Neschopnosť vlády splniť tento sľub, viedla v novembri 2019 k ďalším protestom.



Strana Gruzínsky sen, ktorá je pri moci od roku 2012, zažíva značný pokles popularity v dôsledku toho, že sa jej nepodarilo vyriešiť hospodársku stagnáciu krajiny. Verejnosť vníma aj jej odklon od záväzku na posilňovanie demokracie v krajine.



Kritici tiež obviňujú oligarchu Ivanišviliho, že dáva prenasledovať svojich politických oponentov, umlčiava kritické médiá a vytvára skorumpovaný politický systém, v ktorom rozhodnutia vlády závisia od jeho súkromných záujmov. Najbližšie parlamentné voľby by sa v tejto juhokaukazskej krajine mali konať v októbri 2020.