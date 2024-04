V Gruzínsku chcú presadiť zákon o zahraničných agentoch

Brusel 5. apríla (TASR) - Európska únia a NATO na štvrtkovom stretnutí ministrov zahraničných vecí v Bruseli odsúdili rozhodnutie Gruzínska opätovne v parlamente prerokovať návrh zákona, ktorý má obmedziť mimovládne a zahranične financované organizácie. Prvý pokus bol minulý rok pre hromadné protesty a medzinárodnú kritiku neúspešný. Informuje TASR na základne správy agentúry DPA.



Podľa zákona by organizácie financované zo zahraničia boli zaregistrované ako "zahraniční agenti". Podobný zákon existuje v Rusku.



Generálny tajomník NATO, Jens Stoltenberg, si myslí, že tieto kroky by boli v rozpore so snahou o posilnenie demokratických inštitúcií v krajine. Gruzínsko by podľa neho malo pracovať na reformách, ktoré ho priblížia k Európskej únii a NATO. "Som proti pokusom gruzínskej vlády o znovuzavedenie návrhu legislatívy o zahraničných agentoch a zahraničnom vplyve," dodal Stoltenberg.



Vládnuca strana Gruzínsky sen v stredu oznámila zámer opätovne predložiť návrh zákona do parlamentu po jeho stiahnutí v marci 2023.



Gruzínsko získalo v decembri 2023 štatút kandidátskej krajiny do EÚ pod podmienkou, že podnikne kroky k fungovaniu slobodnej občianskej spoločnosti a bude bojovať proti "dezinformáciám proti Európskej únii a jej hodnotám."



Opozícia sa obáva, že prijatie zákona bude podkopávať demokraciu a zníži šance na vstup do Európskej únii. Členstvo v EÚ si želá väčšina obyvateľov krajiny.



V správe vydanej Tlačovým a delegačným tímom pre Gruzínsko sa píše "Podporujeme vládnucich politikov v krajine, aby prijali a implementovali zákony, ktoré sú v súlade s cieľom pripojiť sa k Európskej únii."



Znepokojenie nad situáciou vyjadril aj hovorca ministerstva zahraničných vecí USA, Matthew Miller. Podľa neho tieto kroky "ublížia občianskej spoločnosti, ktorá zlepšuje životy gruzínskych občanov."