Gruzínsko zatklo troch Číňanov, pokúšali sa nelegálne nakúpiť urán

Na snímke nákladné autá vezú kontajnery so zásielkou uránu v prístave. Foto: TASR/AP

Podľa zástupcu šéfa bezpečnostnej služby sa Číňania pokúsili nakúpiť urán v hodnote 400.000 dolárov a následne ho cez Rusko prepraviť do Číny.

Autor TASR
Tbilisi 25. októbra (TASR) - Gruzínska vnútorná bezpečnostná služba v sobotu oznámila, že zatkla troch čínskych občanov, ktorí sa v krajine pokúsili ilegálne kúpiť urán. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na gruzínsku agentúru Interpress, píše TASR.

Podľa zástupcu šéfa bezpečnostnej služby sa Číňania pokúsili nakúpiť urán v hodnote 400.000 dolárov a následne ho cez Rusko prepraviť do Číny. Jednalo sa podľa neho o „jadrový materiál“, avšak o motíve páchateľov neinformoval. Zatknutým hrozí až desať rokov väzenia.

Reuters pripomína, že po rozpade Sovietskeho zväzu došlo v Gruzínsku k viacerým incidentom v súvislosti s nelegálnym obchodovaním s jadrovým materiálom.

V júli polícia zatkla jedného gruzínskeho a jedného tureckého občana. Obvinení boli z nelegálneho nákupu, držby a likvidácie rádioaktívnych látok, ktoré podľa národnej bezpečnostnej služby mohli byť použité na výrobu bomby.
