Gruzínsko zvolalo protesty proti obnoveniu leteckého spojenia s Ruskom

Moskva 19. mája (TASR) - Gruzínska polícia rozohnala demonštrantov, ktorí v piatok prišli k letisku v Tbilisi, aby protestovali proti obnoveniu priameho leteckého spojenia s Ruskom, informovala agentúra AP. Do príletovej haly letiska Šotu Rustaveliho polícia pustila len novinárov a príbuzných, ktorí prišli vyzdvihnúť cestujúcich. Informuje o tom TASR.



Letecké spojenie medzi Ruskom a Gruzínskom sa obnovilo v piatok po štvorročnej prestávke. Prvý let z Moskvy do Tbilisi zabezpečila spoločnosť Azimut Airlines. Došlo k nemu niečo vyše týždňa po tom, čo Kremeľ napriek narušeným vzťahom s Gruzínskom nečakane zrušil štyri roky platný zákaz letov.



AP uviedla, že v okolí letiska Šotu Rustaveliho sa v piatok zišli desiatky ľudí, ktorí protestovali proti obnoveniu letov medzi Moskvou a Tbilisi, kritizovali politiku Kremľa i súčasnej gruzínskej vlády za jej proruský kurz.



K ich kritike sa pripojila aj prozápadná gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová, ktorá sa už predtým dostala do konfliktu s vládou v súvislosti s urovnaním vzťahov s Moskvou a ktorá vo svojom piatkovom tvíte pripomenula, že rovnaké stanovisko zastáva aj veľká časť gruzínskeho národa.



Opozičný poslanec gruzínskeho parlamentu Giorgi Vašadze novinárom oznámil, že prozápadné politické strany plánujú v piatok večer zorganizovať zhromaždenie pred budovou parlamentu v Tbilisi.



"Súčasné vedenie sa chce zblížiť s Ruskom, ale obyvateľstvo je proti tomu a je oddané euroatlantickému kurzu," zdôraznil Vašadze s odkazom na kandidatúru Gruzínska na členstvo v Európskej únii i jeho desaťročia trvajúce snahy o vstup do NATO.



Gruzínsky premiér Irakli Garibašvili však v piatok na brífingu pre médiá vyhlásil, že obnovenie priamych letov z Ruska je správna vec. Zdôraznil, že Tbilisi nepovolí lety ruských leteckých spoločností, na ktoré Západ uvalil sankcie. Upozornil súčasne, že zastavenie obchodných a hospodárskych vzťahov s Moskvou by "poškodilo záujmy gruzínskeho ľudu.



AP doplnila, že gruzínsky letecký úrad tento týždeň povolil dvom menším ruským leteckým spoločnostiam, Azimut Airlines a Red Wings, aby začali lietať do Tbilisi a Kutajsi.



Ruský prezident Vladimir Putin minulú stredu nečakane zrušil vízovú povinnosť pre gruzínskych občanov i zákaz letov, ktorý Moskva jednostranne zaviedla v roku 2019 po vlne protikremeľských protestov v Gruzínsku.



V nadväznosti na Putinove výnosy ruské ministerstvo zahraničných vecí vydalo vyhlásenie, v ktorom zrušilo svoje odporúčanie z roku 2019, aby sa ruskí občania vyhýbali cestám do Gruzínska.



Rusko-gruzínske vzťahy sú komplikované od rozpadu Sovietskeho zväzu začiatkom 90. rokov 20. storočia. Obe krajiny viedli v roku 2008 krátku vojnu, ktorá sa skončila tým, že Gruzínsko stratilo kontrolu nad dvoma Rusku naklonenými separatistickými regiónmi.