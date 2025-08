FACKA VELITEĽOVI POLÍCIE: Gruzínsku novinárku odsúdili na dva roky

Tbilisi 6. augusta (TASR) - Gruzínsku novinárku Mziu Amaglobeliovú odsúdili v stredu na dvojročné väzenie za facku veliteľovi polície v Batumi. Aktivisti vnímajú kauzu ako symbolickú ukážku oslabovania občianskych slobôd v tejto juhokaukazskej krajine, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Zakladateľka nezávislých spravodajských webov Batumelebi a Netgazeti bola na súde v Batumi usvedčená, že v októbri počas protestu udrela policajného veliteľa. Video z incidentu zverejnili gruzínske médiá a Amaglobeliovú zachytáva pri búrlivej diskusii s veliteľom batumskej polície Iraklim Dgebuadzem, po ktorej mu dala slabú facku.



Novinárkini právnici tvrdili, že veliteľ polície ju predtým slovne napadol, na policajnej stanici sa pokúsil o fyzický útok a napľul jej do tváre. Konanie svojej klientky nepovažujú za natoľko závažné, aby sa podľa gruzínskych zákonov dalo považovať za fyzický útok.



Sudca v stredu neočakávane zmenil obvinenie z pôvodného napadnutia policajta na použitie násilia proti strážcovi verejného poriadku, za čo sa udeľujú nižšie tresty.



Nezávislá organizácia Výbor na ochranu novinárov (CPJ) so sídlom v New Yorku označila stredajší rozsudok za „poburujúci“. Samotná novinárka samotné obvinenie označila za urážku.



Rozsudok a „eskaláciu zastrašovania novinárov“ odsúdilo v spoločnom vyhlásení 24 západných diplomatických misií vrátane krajín Európskej únie, Kanady a Británie. Verdikt si prišli vypočuť diplomati z EÚ vrátane Nemecka, Francúzska a Poľska, tiež exprezidentka Salome Zurabišviliová, ktorá je kritičkou vládnucej strany Gruzínsky sen.



Gruzínci protestujú od vlaňajšieho novembra proti rozhodnutiu vlády odložiť rokovania o členstve v EÚ, čo je zmenou dlhoročného európskeho smerovania tejto 3,7-miliónovej krajiny.



Do ulíc mnohých miest vychádzajú každú noc, hoci v ostatných mesiacoch sa ich protesty zmenšili. Väčšinu prominentných opozičných predstaviteľov vzali do väzby za to, že odmietli predstúpiť pred parlamentnú komisiu. Opozícia bojkotuje parlament aj jeho komisie, ktoré považuje za prostriedok provládnej propagandy.