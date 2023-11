Gruzínsko teší odporúčanie eurokomisie udeliť mu kandidátsky štatút

Tbilisi 8. novembra (TASR) - Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová privítala v stredu odporúčanie Európskej komisie (EK) udeliť Gruzínsku štatút kandidátskej krajiny pre vstup do Európskej únie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Radujem sa spolu s Gruzíncami a vítam pozitívne odporúčanie Európskej komisie udeliť nám kandidátsky štatút," uviedla Zurabišviliová na sociálnej sieti X.



Gruzínsko požiadalo o vstup do EÚ spolu s Ukrajinou a Moldavskom po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu vlani vo februári. Brusel najskôr udelil štatút kandidátskych krajín Ukrajine a Moldavsku. Gruzínsko vyzval na zavedenie reforiem súdnictva a volebného systému, zlepšenie slobody tlače a obmedzenie moci miestnych oligarchov.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu oznámila, že EK odporúča udeliť štatút kandidátskej krajiny aj Gruzínsku. Upozornila však, že vláda v Tbilisi musí prijať ďalšie kroky, ktoré "odrážajú úprimnú túžbu drvivej väčšiny Gruzíncov vstúpiť do EÚ".



Členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii je zakotvené v ústave Gruzínska a podľa prieskumov verejnej mienky ho podporuje vyše 80 percent obyvateľstva.



Európski lídri príjmu konečné rozhodnutie o tom, či sa Gruzínsko vydá na cestu k členstvu v EÚ, v polovici decembra.