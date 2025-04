Gruzínsky expremiér Garibašvili odchádza z politiky

Tbilisi 25. apríla (TASR) - Gruzínsky politik Irakli Garibašvili odchádza z postu predsedu vládnucej strany Gruzínsky sen i z politiky. Oznámil to v piatok v Tbilisi na tlačovej konferencii, o ktorej informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.



Garibašvili uviedol, že svoju politickú misiu považuje za splnenú, pričom sumarizoval posty, na ktorých pôsobil: bol ministrom vnútra i obrany, predsedom vlády i lídrom vládnej strany.



„Teraz už nevidím potrebu zostať na poste predsedu strany a v politike vo všeobecnosti, preto som sa rozhodol opustiť post predsedu Gruzínskeho sna a odísť z politiky“. Dodal, že Gruzínsku „bude naďalej slúžiť z inej pozície,“ čo však ďalej nerozviedol.



Ubezpečil súčasne, že „zostáva verný“ zakladateľovi strany Bidzinovi Ivanišvilimu a ideálom, hodnotám a princípom, vďaka ktorým táto strana 1. októbra 2012 dostala k moci.



Garibašvili avizoval, že po odchode z politiky bude pracovať v súkromnom sektore, pričom podrobnosti o tom zverejní neskôr. Nešpecifikoval, kto sa ujme funkcie predsedu strany Gruzínsky sen, a poprel možnosť návratu do politiky ako opozície voči Gruzínskemu snu.



Gruzínsky sen je pri moci od roku 2012. Spočiatku mal liberálnu prozápadnú politickú agendu, v posledných rokoch však strana zmenila kurz a začala sa orientovať na Rusko.



Gruzínsko je od decembra 2023 kandidátskou krajinou do EÚ. V reakcii na prijatie zákona o "zahraničných agentoch“ gruzínskym parlamentom však Brusel v júli 2024 pozastavil prístupový proces a zmrazil desiatky miliónov eur finančnej pomoci.