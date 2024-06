Gruzínsky parlament schválil balík zákonov obmedzujúcich LGBT+ ľudí

Tbilisi 27. júna (TASR) - Gruzínsky parlament vo štvrtok v prvom čítaní schválil balík 19 zákonov, ktoré rozsiahlym spôsobom obmedzujú práva LGBT+ ľudí vrátane zákazu "propagácie" vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia a chirurgických zákrokov na zmenu pohlavia. Väčšina opozičných predstaviteľov schôdzu i hlasovanie bojkotovala, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Balík zákonov, ktorý navrhla vládnuca strana Gruzínsky sen a ktorý by mohol postaviť mimo zákon aj pochody hrdosti či verejné vystavovanie dúhovej vlajky, schválila väčšina poslancov.



Pred definitívnym prijatím musí tento legislatívny balík prejsť ešte dvoma čítaniami. Vládna strana Gruzínsky sen ho plánuje schváliť na jesennej schôdzi parlamentu - krátko pred parlamentnými voľbami vypísanými na 26. októbra.



Gruzínskym parlamentom prijatý balík zákonov sa týka "obmedzenia propagovania vzťahov osôb rovnakého pohlavia a incestu" vo vzdelávacích inštitúciách a televíznom vysielaní. Zakázaná by bola aj adopcia detí neheterosexuálnymi osobami i zmena pohlavia v dokladoch totožnosti. Neboli by povolené ani verejné zhromaždenia propagujúce vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia.



Práva LGBT+ ľudí sú v Gruzínsku kontroverznou témou - okrem iného aj pre to, že tamojšia pravoslávna cirkev sa teší širokej podpore verejnosti.



Aj z prieskumov verejnej mienky vyplýva všeobecný nesúhlas gruzínskej spoločnosti so vzťahmi osôb rovnakého pohlavia. Prejavuje sa napr. fyzickými útokmi konzervatívnych demonštrantov na účastníkov každoročného pochodu hrdosti v Tbilisi. Agentúra Reuters tiež pripomenula, že gruzínska ústava zakazuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia.



Giorgi Tabagari, zakladateľ pochodu Tbilisi Pride, pre Reuters uviedol, že tieto legislatívne zmeny spôsobia, že život LGBT+ Gruzíncov bude "neznesiteľný".



Gruzínsko, ktoré je tradične prozápadné od získania nezávislosti po páde Sovietskeho zväzu v roku 1991, nedávno pristúpilo k obnoveniu blízkych vzťahov s Ruskom.



Agentúra AFP podotkla, že návrh zákona prerokúvaný gruzínskym parlamentom pripomína podobnú legislatívu používanú v Rusku na obmedzenie práv LGBT+. Rusko totiž už pred viac ako desiatimi rokmi schválilo zákon, ktorý zakazuje šíriť medzi maloletými "propagandu o netradičných vzťahoch".



Nápadne podobný ruskému zákonu o zahraničných agentoch je aj nedávno prijatý gruzínsky zákon o obmedzení zahraničného vplyvu, ktorý vláda v Tbilisi označila za potrebný na boj proti "pseudoliberálnym" hodnotám vnucovaným zo zahraničia a na podporu gruzínskej suverenity.



Opozičné strany, z ktorých väčšina parlament bojkotuje, označili zákony proti LGBT+ za pokus Gruzínskeho sna osloviť konzervatívne zmýšľajúcich voličov pred jesennými voľbami, konštatoval Reuters.



Gruzínsko je kandidátom na členstvo v EÚ; návrh zákona, ktorý parlament vo štvrtok odobril v prvom čítaní, bol v Európskej únii ostro kritizovaný.



Benátska komisia, poradný orgán Rady Európy, vyjadrila poľutovanie nad tým, že legislatívna iniciatíva bola zaradená do programu počas prebiehajúcich masových protestov a politického a sociálneho napätia v Gruzínsku.