Gruzínsky premiér dostal päť rokov väzenia za pranie špinavých peňazí
Gruzínska prokuratúra v pondelok oznámila, že s obvineným bývalým premiérom Iraklim Garibašvilim dosiahla dohodu o vine a treste.
Autor TASR
Tbilisi 13. januára (TASR) - Gruzínska prokuratúra v pondelok oznámila, že s obvineným bývalým premiérom Iraklim Garibašvilim dosiahla dohodu o vine a treste. V jej vyhlásení sa uvádza, že Garibašvili dostane päťročný trest odňatia slobody. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Garibašvili, obvinený z prania špinavých peňazí vo veľkom rozsahu, musí zaplatiť aj pokutu milión lari (približne 318.538 eur). Peniaze „získané trestnou činnosťou a zaistené pri prehliadke jeho domu“ mu štát zhabe.
Bez dohody o vine a treste by Garibašvilimu hrozil trest odňatia slobody na deväť až 12 rokov.
Gruzínsky generálny prokurátor Giorgi Gvarakdze predtým vyhlásil, že počas výkonu verejnej funkcie sa Garibašvili „tajne a skryto zapájal do rôznych podnikateľských aktivít“, z ktorých mu plynuli veľké nelegálne príjmy a uvádzal aj nepravdivé informácie v majetkových priznaniach.
Počas prehliadky vykonanej 17. októbra 2025 bolo v Garibašviliho byte objavených a zaistených 6,5 milióna dolárov. Dňa 24. októbra 2025 súd nariadil Garibašvilimu zložiť kauciu vo výške milióna lari zabezpečenú nehnuteľnosťou. Dostal tiež zákaz opustiť územie štátu.
V rámci protikorupčného zásahu sa okrem Garibašviliho do väzby dostali aj ďalší vysokopostavení predstavitelia vládnej strany Gruzínsky sen. Analytici tvrdia, že to môže naznačovať vnútorné boje vo vedení.
Súčasná vláda vedená Gruzínskym snom čelí obvineniam z úpadku demokracie, prikláňania sa k Rusku a marenia snahy Gruzínska o členstvo v EÚ. Vláda tieto obvinenia odmieta.
Irakli Garibašvili pôsobil ako gruzínsky premiér dvakrát - v rokoch 2021-24 a 2013-15. Bol jedným z najbližších spojencov miliardára Bidzinu Ivanišviliho a bol aj kľúčovou postavou pri začatí tvrdého zásahu proti občianskej spoločnosti a proti kritikom vládnucej strany. V apríli 2024 oznámil svoj úplný odchod z politiky, pretože sa chcel viac venovať svojej rodine.
