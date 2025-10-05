< sekcia Zahraničie
Gruzínsky premiér sľubuje zákrok proti opozícii
Podľa volebnej komisie získala strana Gruzínsky sen väčšinu v miestnych zastupiteľstvách vo všetkých obciach.
Autor TASR
Tbilisi 5. októbra (TASR) - Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze v nedeľu pohrozil reštriktívnymi opatreniami proti opozícii po víťazstve vládnej strany Gruzínsky sen v sobotných komunálnych voľbách a zásahu polície voči protestujúcim, ktorí sa snažili vtrhnúť do prezidentského paláca. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.
Podľa volebnej komisie získala strana Gruzínsky sen väčšinu v miestnych zastupiteľstvách vo všetkých obciach. Opozícia hlasovanie bojkotovala.
Komunálne voľby, ktorým sa zvyčajne neprikladá veľká pozornosť, nadobudli po mesiacoch represií voči nezávislým médiám, obmedzení občianskej spoločnosti a uväznení desiatok oponentov a aktivistov veľký význam, konštatovala AFP.
Išlo o prvú volebnú skúšku vládnucej strany, odkedy sporné parlamentné voľby spred roka uvrhli Gruzínsko do politického chaosu a podnietili Brusel, aby fakticky zastavil prístupový proces s touto kandidátskou krajinou EÚ.
V sobotu zaplnili na výzvu opozície desaťtisíce protivládnych demonštrantov Námestie slobody v hlavnom meste Tbilisi. Skupina protestujúcich sa neskôr pokúsila vstúpiť do prezidentského paláca, na čo poriadková polícia použila slzotvorný plyn a vodné delá na rozohnanie davu.
Ministerstvo vnútra v sobotu oznámilo, že začalo vyšetrovanie "výziev na násilnú zmenu ústavného poriadku Gruzínska alebo zvrhnutie štátnej moci" a zadržalo piatich lídrov protestov, ktorým hrozia tresty do výšky deviatich rokov väzenia.
Medzi zadržanými je operný spevák a aktivista Paata Burčuladze, ktorý na zhromaždení čítal vyhlásenie o "vrátení moci ľudu" a označujúce vládu za nelegitímnu. Podľa proopozičnej televízie Pirveli zadržali 70-ročného Burčuladzeho na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde ho ošetrovali po infarkte.
"Zadržaných už bolo viacero ľudí - predovšetkým organizátori pokusu o prevrat," vyhlásil pred novinármi premiér Kobachidze. "Nikto nezostane bez trestu... mnohí ďalší musia očakávať tresty za násilie, ktoré spáchali proti štátu a bezpečnostným orgánom."
Strana Gruzínsky sen, ktorá je pri moci od roku 2012, čelí obvineniam z oslabovania demokracie, príklonu k Rusku a marenia snáh o vstup Gruzínska do EÚ, ktorý je zakotvený v ústave krajiny. Strana obvinenia odmieta s tým, že ochraňuje stabilitu krajiny, ktorú sa podľa nej zahraničné sily usilujú zatiahnuť do vojny na Ukrajine s pomocou opozičných subjektov.
