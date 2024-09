Kobachidze: Pre sankcie by Tbilisi mohlo prehodnotiť vzťahy s USA

Tbilisi 17. septembra (TASR) - Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze v utorok varoval, že Tbilisi by mohlo "prehodnotiť" vzťahy so Spojenými štátmi po tom, ako Washington oznámil uvalenie sankcií na gruzínskych predstaviteľov za násilné potlačenie májových masových demonštrácií, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



USA uvalili v pondelok sankcie na dvoch predstaviteľov gruzínskeho ministerstva vnútra "za ich zapojenie do závažného porušovania ľudských práv" počas tohtoročných protestov proti zákonu o "zahraničnom vplyve".



"Ešte jeden krok a môže to viesť k prehodnoteniu postoja Gruzínska, pokiaľ ide o americko-gruzínske vzťahy," povedal premiér Kobachidze počas schôdzky s americkým veľvyslancom Robinom Dunniganom, uvádza sa vo vyhlásení úradu gruzínskej vlády.



Podľa premiéra je cieľom zavedenia sankcií mesiac pred parlamentnými voľbami pomôcť gruzínskej opozícii. Tá viní vládnucu stranu Gruzínsky sen z toho, že krajinu odkláňa od západného smerovania bližšie k Rusku.



V máji poslanci za stranu Gruzínsky sen napriek masovým protivládnym protestom a odsúdeniu zo strany Západu schválili kontroverzný zákon namierený voči mimovládnym organizáciám. USA vyzvali Gruzínsko, aby tento zákon, ktorý je podľa nich protidemokratický, zrušilo.



Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken v pondelok vyhlásil, že Washington "podniká ďalšie kroky s cieľom uvaliť vízové obmedzenia na vyše 60 gruzínskych občanov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sú zodpovední za podkopávanie demokracie v Gruzínsku alebo sa na ňom podieľajú".



Strana Gruzínsky sen mala pôvodne liberálny prozápadný program, keď sa v roku 2012 dostala k moci, no v priebehu posledných dvoch rokoch zintenzívnila svoje protizápadné a antiliberálne postoje, dodáva AFP.