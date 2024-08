Gruzínsky sen chce ústavnú väčšinu a zakázať Saakašviliho stranu

Tbilisi 20. augusta (TASR) - Vládnuca strana Gruzínsky sen v utorok naznačila, že v prípade víťazstva v októbrových parlamentných voľbách chce zmeniť ústavu s cieľom "obnoviť územnú celistvosť štátu tak, aby systém riadenia a územnosprávna štruktúra zodpovedali novej realite". Tento zámer vyvolal odmietavú reakciu opozície a špekulácie, že ide o náznaky tajných rokovaní s Moskvou a prípravy na územné ústupky, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Gruzínsky sen vo svojom vyhlásení dodal, že na realizáciu svojich plánov potrebuje v parlamente ústavnú väčšinu. Preto vyzval svojich voličov na aktívnu účasť vo voľbách.



Vládna strana Gruzínsky sen plánuje po voľbách "kvalitatívne ozdraviť politický systém". V rámci toho chce, aby opozičné Jednotné národné hnutie, ktoré založil väznený exprezident Michail Saakašvili, a všetky jeho "satelitné" politické strany boli právne zlikvidované a vyhlásené za protiústavné.



V prípade, že Gruzínsky sen získa vo voľbách ústavnú väčšinu, sľubuje pokračovať v boji proti tzv. LGBT propagande. Nedávno boli v Gruzínsku v prvom čítaní schválené návrhy zákonov zakazujúcich "LGBT propagandu" a uskutočnila sa celoštátna diskusiu o príslušných ústavných zmenách.



Vedenie strany Gruzínsky sen tvrdí, že čím väčšiu podporu vo voľbách získa, tým "pokojnejší bude november, december i ďalšie štyri roky, tým rýchlejšie a efektívnejšie dôjde k obnoveniu vzťahov Gruzínska so Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou a tým spoľahlivejšie sa budú chrániť záujmy Gruzínska na medzinárodnej scéne".



Parlamentné voľby v Gruzínsku sa budú konať 26. októbra 2024 - prvýkrát úplne podľa pomerného systému, čo zvyšuje šance opozície na úspech.



RFE/RL doplnil, že gruzínsky provládny kanál Imedi zverejnil výsledky prieskumu verejnej mienky, podľa ktorých by Gruzínsky sen volilo 60 percent ľudí.



Premiér Irakli Kobachidze v komentári k týmto výsledkom uviedol, že Gruzínsky sen by tak mal v parlamente 107 mandátov a opozícia 43 mandátov, takže vládnu stranu od ústavnej väčšiny delí len šesť mandátov. Opozícia deklarovala, že výsledkom tohto prieskumu neverí.



Podľa iného prieskumu - vykonal ho inštitút Edison Research - by Gruzínsky sen volilo 32,4 percenta opýtaných, zatiaľ čo opozičné strany mali viac ako 50 percent hlasov.