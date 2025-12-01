< sekcia Zahraničie
Gruzínsky sen žaluje BBC pre reportáž o použití chemickej zbrane
Mnohí demonštranti sa totiž sťažovali dýchavičnosť, kašeľ, vracanie alebo pálenie pokožky a tieto príznaky trvali niekoľko týždňov.
Autor TASR
Tbilisi 1. decembra (TASR) - Gruzínska vládna strana Gruzínsky sen plánuje žalovať britského vysielateľa BBC pre pondelkovú reportáž, že policajné zložky vlani na potlačenie protivládnych demonštrantov v Tbilisi použili aj brómbenzylkyanid - chemickú bojovú látku z čias prvej svetovej vojny. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
BBC na základe rozhovorov s expertami na chemické zbrane, zdrojmi z gruzínskych zásahových policajných jednotiek a lekármi zhromaždila dôkazy, podľa ktorých bol brómbenzylkyanid vo vode, keď polícia pomocou vodného tela rozháňala demonštrantov.
Mnohí demonštranti sa totiž sťažovali dýchavičnosť, kašeľ, vracanie alebo pálenie pokožky a tieto príznaky trvali niekoľko týždňov. V inventári oddelenia pre špeciálne úlohy tiež figurovali dve chemikálie, ktoré boli v decembri 2024 pravdepodobne pridané do náplne vodného dela. Demonštranti protestovali proti rozhodnutiu vládnej strany pozastaviť prístupové rokovania s EÚ.
V pondelňajšom vyhlásení gruzínska vládna strana kritizuje „mnohé absurdné a nepravdivé tvrdenia“ v reportáži BBC. Gruzínsky sen preto uviedol, že „využije všetky možné právne cesty“, aby vyvodil zodpovednosť voči BBC.
DPA píše, že reportážou sa už začala zaoberať gruzínska spravodajská služba. Preverí či došlo k spáchaniu trestného činu, ktorý ohrozil životy a zdravie občanov, alebo či je reportáž BBC falošnou správou, ktorá poškodzuje národné záujmy Gruzínska.
Žaloba na britského vysielateľa zo strany Gruzínskeho sna podľa DPA pripomína krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý na BBC v novembri podal žalobu v súvislosti so zostrihom svojho prejavu zo 6. januára 2021. Stanica sa mu následne ospravedlnila.
BBC na základe rozhovorov s expertami na chemické zbrane, zdrojmi z gruzínskych zásahových policajných jednotiek a lekármi zhromaždila dôkazy, podľa ktorých bol brómbenzylkyanid vo vode, keď polícia pomocou vodného tela rozháňala demonštrantov.
Mnohí demonštranti sa totiž sťažovali dýchavičnosť, kašeľ, vracanie alebo pálenie pokožky a tieto príznaky trvali niekoľko týždňov. V inventári oddelenia pre špeciálne úlohy tiež figurovali dve chemikálie, ktoré boli v decembri 2024 pravdepodobne pridané do náplne vodného dela. Demonštranti protestovali proti rozhodnutiu vládnej strany pozastaviť prístupové rokovania s EÚ.
V pondelňajšom vyhlásení gruzínska vládna strana kritizuje „mnohé absurdné a nepravdivé tvrdenia“ v reportáži BBC. Gruzínsky sen preto uviedol, že „využije všetky možné právne cesty“, aby vyvodil zodpovednosť voči BBC.
DPA píše, že reportážou sa už začala zaoberať gruzínska spravodajská služba. Preverí či došlo k spáchaniu trestného činu, ktorý ohrozil životy a zdravie občanov, alebo či je reportáž BBC falošnou správou, ktorá poškodzuje národné záujmy Gruzínska.
Žaloba na britského vysielateľa zo strany Gruzínskeho sna podľa DPA pripomína krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý na BBC v novembri podal žalobu v súvislosti so zostrihom svojho prejavu zo 6. januára 2021. Stanica sa mu následne ospravedlnila.