Gruzínsky veľvyslanec v Paríži podáva pre kontroverzný zákon demisiu

Paríž/Praha 10. mája (TASR) - Gruzínsky veľvyslanec vo Francúzsku Goča Džavachišvili požiadal vládu v Tbilisi o odvolanie z postu. Ako dôvod uviedol návrh zákona o takzvaných zahraničných agentoch, ktorý prerokúva gruzínsky parlament a ktorý v Gruzínsku vyvolal masové protesty.



Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) Džavachišvili doplnil, že situácia a nálada, ktorá vznikla vo vzťahoch so zahraničnými partnermi v dôsledku "reinkarnovaného zákona" o transparentnosti zahraničného vplyvu mu ako veľvyslancovi "mimoriadne sťažuje jeho misiu".



Objasnil, že vo svojom okolí, vo vláde, ani medzi diplomatmi nepozná nikoho, kto by bol otvorene proruský. Dodal, že chápe, že to môže byť aj určitá taktika v záujme dosiahnutia nejakého cieľa. Priznal však, že on sám nie je schopný ísť smerom k Európe a súčasne sa pred ňou brániť.



Dodal, že nechce, aby bol jeho krok "vnímaný ako politický demarš v prospech alebo neprospech" niekoho. Objasnil, že chce len konať podľa svojho svedomia.



Opätovne potvrdil svoju osobnú oddanosť budúcnosti Gruzínska v Európe a vyjadril presvedčenie, že "Gruzínsko je už dostatočne posilnené v národných hodnotách".



"Poznáme cenu slobody a nezávislosti. Gruzínci už toho z Ruska videli a zažili toľko, že gruzínska pôda nikdy nebude úrodná pre ruské semená a sadenice," dodal Džavachišvili.



Gruzínsky parlament schválil 1. mája v druhom čítaní návrh zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu, ktorý jeho kritici - vrátane predstaviteľov Spojených štátov a EÚ - označujú za obdobu ruského zákona o tzv. zahraničných agentoch. Parlamentnú diskusiu o tomto návrhu zákona sprevádzajú masové protivládne protesty.



Ak bude tento zákon schválený, organizácie a skupiny občanov ktoré dostávajú viac ako 20 percent svojich finančných prostriedkov zo zahraničia, sa budú musieť zaregistrovať ako tzv. zahraniční agenti.



Európska únia, ktorá v decembri udelila Gruzínsku štatút kandidátskej krajiny, upozornila, že prijatie takéhoto zákona je nezlučiteľné s hodnotami EÚ a marí nádeje Gruzínska na členstvo v EÚ.