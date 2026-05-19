< sekcia Zahraničie
Grynkewich: Stiahnutie vojakov USA z Nemecka nepoškodí obranu NATO
Rozhodnutie Washingtonu prišlo po spore medzi Trumpom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v prípade vojny v Iráne a spojencov v NATO prekvapilo.
Autor TASR
Brusel 19. mája (TASR) - Rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa stiahnuť 5000 vojakov z Nemecka nenaruší obranné plány Severoatlantickej aliancie v Európe. Uviedol to v utorok najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe Alexus Grynkewich, podľa ktorého možno očakávať ďalšie presuny amerických síl. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP, píše TASR.
„Rád by som zdôraznil, že toto rozhodnutie neovplyvní uskutočniteľnosť našich regionálnych plánov,“ povedal Grynkewich novinárom v Bruseli po zasadnutí Vojenského výboru NATO na úrovni náčelníkov generálnych štábov.
„Keďže spojenci posilňujú svoje kapacity, Spojené štáty môžu svoje sily stiahnuť späť a použiť ich na iné globálne priority, preto som veľmi spokojný s našou súčasnou situáciou,“ povedal americký generál s poukázaním na preberanie väčšej zodpovednosti európskymi členmi NATO a Kanadou.
Rozhodnutie Washingtonu prišlo po spore medzi Trumpom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v prípade vojny v Iráne a spojencov v NATO prekvapilo. Trumpova vláda dlhodobo hovorila európskym štátom, že stiahnutie jednotiek zvažuje, pretože sa sústreďuje na iné hrozby po celom svete.
„Mali by sme časom očakávať premiestnenie amerických síl, keď spojenci budujú svoje kapacity,“ povedal Grynkewich. „Nemôžem poskytnúť presný časový rámec, bude to postupný proces trvajúci niekoľko rokov.“
Náhle oznámenie posilnilo obavy z Trumpovej oddanosti Aliancii. Šéf Bieleho domu Európu ostro kritizoval za reakciu na americko-izraelskú vojnu s Iránom a opakovane pohrozil, že môže zvážiť vystúpenie z NATO.
Európske krajiny sa budú snažiť o zmiernenie napätia tento týždeň na zasadnutí ministrov zahraničných vecí NATO vo Švédsku, na ktoré pricestuje aj šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Aliancia sa tiež pripravuje na júlový summit v Turecku, kde chce Trumpovi demonštrovať zvýšenie obranných výdavkov Európy.
„Rád by som zdôraznil, že toto rozhodnutie neovplyvní uskutočniteľnosť našich regionálnych plánov,“ povedal Grynkewich novinárom v Bruseli po zasadnutí Vojenského výboru NATO na úrovni náčelníkov generálnych štábov.
„Keďže spojenci posilňujú svoje kapacity, Spojené štáty môžu svoje sily stiahnuť späť a použiť ich na iné globálne priority, preto som veľmi spokojný s našou súčasnou situáciou,“ povedal americký generál s poukázaním na preberanie väčšej zodpovednosti európskymi členmi NATO a Kanadou.
Rozhodnutie Washingtonu prišlo po spore medzi Trumpom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v prípade vojny v Iráne a spojencov v NATO prekvapilo. Trumpova vláda dlhodobo hovorila európskym štátom, že stiahnutie jednotiek zvažuje, pretože sa sústreďuje na iné hrozby po celom svete.
„Mali by sme časom očakávať premiestnenie amerických síl, keď spojenci budujú svoje kapacity,“ povedal Grynkewich. „Nemôžem poskytnúť presný časový rámec, bude to postupný proces trvajúci niekoľko rokov.“
Náhle oznámenie posilnilo obavy z Trumpovej oddanosti Aliancii. Šéf Bieleho domu Európu ostro kritizoval za reakciu na americko-izraelskú vojnu s Iránom a opakovane pohrozil, že môže zvážiť vystúpenie z NATO.
Európske krajiny sa budú snažiť o zmiernenie napätia tento týždeň na zasadnutí ministrov zahraničných vecí NATO vo Švédsku, na ktoré pricestuje aj šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Aliancia sa tiež pripravuje na júlový summit v Turecku, kde chce Trumpovi demonštrovať zvýšenie obranných výdavkov Európy.