Utorok 19. máj 2026
Grynkewich uvažuje o úlohe NATO v súvislosti s Hormuzským prielivom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Európske krajiny na čele so Spojeným kráľovstvom a Francúzskom sa snažia zostaviť plán, ako by túto strategickú dopravnú trasu mohli pomôcť udržať otvorenú.

Autor TASR
Brusel 19. mája (TASR) - Najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe Alexus Grynkewich v utorok vyhlásil, že aliancia by mohla pomôcť v Hormuzskom prielive. Žiadne formálne plánovanie v tomto smere sa však zatiaľ nezačalo, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Či o tom premýšľam? Rozhodne áno. Žiadne plánovanie však neprebieha, kým nebude prijaté politické rozhodnutie,“ uviedol pre novinárov.

Každá krajina zvažuje svoju reakciu, pričom mnohé z nich, vrátane Belgicka, Francúzska, Nemecka, Talianska a Spojeného kráľovstva, vysielajú do tejto oblasti vojnové lode,“ povedal Grynkewich. „Všetci sa zhodujeme, že je v našom záujme zabezpečiť slobodu plavby v medzinárodných vodách,“ dodal.

Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval európskych spojencov z NATO za ich reakciu na vojnu USA proti Iránu, v dôsledku ktorej bol Hormuzský prieliv uzavretý. Predtým však tvrdil, že USA pomoc „nepotrebujú“.

Podľa AFP sa NATO doposiaľ vyhýbala priamemu zapojeniu do konfliktu napriek tlaku prezidenta Trumpa.
