Rusko: Rozmiestnime jadrové zbrane na západných hraniciach Bieloruska

Minsk 3. apríla (TASR) - Ruské taktické jadrové zbrane budú v Bielorusku umiestnené v blízkosti hraníc so západnými susedmi, členmi Severoatlantickej aliancie. V nedeľu to uviedol ruský veľvyslanec v Minsku Boris Gryzlov, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



"Rozšíri to naše obranné schopnosti a udeje sa to bez ohľadu na všetok hluk v Európe a Spojených štátoch," povedal Gryzlov v rozhovore pre bieloruskú štátnu televíziu. Presnú lokalitu umiestnenia taktických jadrových zbraní na bieloruskom území však bližšie nešpecifikoval.



Ruský prezident Vladimir Putin nedávno oznámil plány na rozmiestnenie ruských taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Západ tento krok skritizoval.



Šéf Kremľa uviedol, že Rusko do 1. júla dostavia zariadenie na uskladnenie taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Dodal, že Moskva kontrolu nad týmito zbraňami Minsku neodovzdá.



Taktické jadrové zbrane sú určené na útoky proti nepriateľským jednotkám a ničenie zbraní na bojisku. V porovnaní so strategickými jadrovými zbraňami, ktoré sú schopné ničiť celé mestá, majú relatívne krátky dosah a nízku účinnosť, vysvetľuje AP.



Bieloruský líder Alexandr Lukašenko v piatok vyhlásil, že jeho krajina je pripravená aj na umiestnenie ruských strategických jadrových zbraní na svojom území.



Bielorusko zdieľa s členskými štátmi NATO – Lotyšskom, Litvou a Poľskom – 1250-kilometrovú hranicu.