GSK kupuje 10-percentný podiel v CureVac

Londýn 20. júna (TASR) - Britská farmaceutická spoločnosť GSK v pondelok oznámila, že investuje 130 miliónov libier (142,73 milióna eur) do kúpy 10-percentného podielu v nemeckej biotechnologickej firme CureVac. Začne tak spolupracovať na vývoji až piatich vakcín založených na nukleových kyselinách (RNA). Túto technológiu už nemecká biotechnologická firma využíva na vývoj vakcíny proti ochoreniu COVID-19.



Existujúce výskumné programy vakcín CureVac na báze RNA proti besnote a COVID-19 nie sú pritom súčasťou dohody s GSK.



CureVac v júni uviedol, že začne testovať na ľuďoch experimentálnu vakcínu proti ochoreniu COVID-19.



Spoločnosť so sídlom v Tübingene, ktorú podporuje nadácia Bill & Melinda Gates Foundation, pri vývoji vakcíny na nový koronavírus využíva tzv. messengerový RNA prístup (mRNA), podobne ako spoločnosti BioNTech a jej partner Pfizer a tiež Moderna.



GSK a CureVac budú spolupracovať na vývoji až piatich vakcín proti infekčným chorobám na báze mRNA a monoklonálnych protilátok (mAbs).



Dohoda s GSK oceňuje CureVac, ktorý sa pripravuje na vstup na burzu v tomto roku, na viac ako 1,6 miliardy USD (1,4 miliardy eur).



GSK, najväčší výrobca vakcín na svete, je tak ďalšou farmaceutickou firmou, ktorá sa rozhodla investovať do nových technológií v rámci boja s novými druhmi nákazy.



Vakcíny mRNA používajú kyselinu ribonukleovú, chemického posla, ktorý vyvoláva imunitnú odpoveď, keď po vpichnutí vydá "pokyny" bunkám, aby vytvorili proteíny napodobňujúce patogény.



(1 EUR = 0,91078 GBP; 1 EUR = 1,1428 USD)