Guaidó ďakuje SR za to, že ho uznala za dočasného prezidenta Venezuely

Caracas/Bratislava 2. júla (TASR) - Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó poďakoval na Twitteri Slovensku za to, že ho uznalo za dočasného prezidenta Venezuely.



"Celý svet sa spája proti diktatúre," napísal v stredu večer Guaidó. Zároveň poďakoval Slovensku a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanovi Korčokovi, s ktorým podľa svojich slov v stredu ráno telefonoval.



Korčok po stredajšom rokovaní vlády informoval, že Slovensko uznalo Juana Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky.



Poukázal na to, že vlani sa vo Venezuele odohrali voľby, počas ktorých sa Nicolás Maduro nelegitímnym spôsobom nominoval za prezidenta.



"Jeho prezidentský post nebol uznaný, ale zároveň 24 členských štátov EÚ urobilo rozhodnutie, že uznajú za dočasného prezidenta súčasného predsedu Národného zhromaždenia, to znamená parlamentu," povedal Korčok.



"Môj krok reaguje priamo na eskaláciu zo strany režimu nelegitímneho prezidenta Madura voči Európskej únie. Konkrétne to, že dal vyhostiť šéfku diplomacie EÚ vo Venezuele," povedal Korčok s tým, že to považoval za dôležité.



Zároveň vyzval režim Madura na dodržiavanie ústavnosti a demokratických princípov.



Maduro rozhodol o vyhostení Isabel Brilhantovej Pedrosovej po tom, ako sa EÚ rozhodla uvaliť sankcie na 11 venezuelských vládnych predstaviteľov podporujúcich prezidenta. Sankcie majú podobu zákazu vstupu na územie Únie či zmrazenia majetku.