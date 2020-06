Guaidó nie je na francúzskom veľvyslanectve, tvrdia Francúzi

Paríž/Caracas 5. júna (TASR) - Francúzsky rezort diplomacie odmietol v piatok tvrdenie ministra zahraničných vecí Venezuely Jorgeho Arreazu, že venezuelský opozičný líder Juan Guaidó sa momentálne zdržiava na francúzskom veľvyslanectve v Caracase, informovala agentúra AFP.



"Pán Juan Guaidó nie je na francúzskom veľvyslanectve v Caracase. Venezuelským úradom sme to už niekoľkokrát potvrdili," uviedla hovorkyňa ministerstva Agnes von der Muhllová.



Arreaza v piatok uviedol, že vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó, ktorý sa v januári 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta, sa zdržiava na francúzskom veľvyslanectve. Ďalší známy opozičný predstaviteľ Leopoldo López je podľa Arreazu na španielskom veľvyslanectve.



"Nemôžeme vstúpiť do priestorov veľvyslanectva žiadnej krajiny, v tomto prípade Španielska alebo Francúzska," povedal Arreaza a dodal, že v praxi to znamená, že zatknutie s použitím násilia "nie je možné".



S tvrdením, že Guaidó sa "skrýva" na diplomatickom zastupiteľstve, prišiel pred niekoľkými dňami prezident Nicolás Maduro.



Guaidó sa 23. januára 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely s tým, že chce zosadiť Madura. Následne ho uznalo viac ako 50 krajín sveta vrátane Spojených štátov. Maduro a jeho spojenci Guaidóa obviňujú, že je bábkou v rukách americkej vlády.