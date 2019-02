Guaidó oznámil začiatok distribúcie humanitárnej pomoci do Venezuely

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v sobotu nariadil čiastočné uzavretie hraníc s Kolumbiou, aby zabránil prísunu humanitárnej pomoci poskytnutej predovšetkým Spojeným štátmi.

Cúcuta 23. februára (TASR) - Venezuelský opozičný politik Juan Guaidó, ktorý sa v januári vyhlásil za prezidenta, oznámil v sobotu v kolumbijskom pohraničnom meste Cúcuta spustenie distribúcie zahraničnej humanitárnej pomoci.



"Humanitárna pomoc sa určite dostane do Venezuely pokojným a nenásilným spôsobom," povedal Guaidó, citovaný agentúrou AFP, v prítomnosti prezidentov Kolumbie, Čile a Paraguaja.



Guaidó vyzval príslušníkov venezuelských bezpečnostných zložiek blokujúcich hranice s Brazíliou a Kolumbiou, aby sa postavili "na stranu ústavy". Miestne médiá v tejto súvislosti oznámili, že do Kolumbie prebehli štyria členovia venezuelskej Národnej gardy.



V Cúcute čaká na distribúciu niekoľko stoviek ton potravín, liekov a ďalšej pomoci, ktorej väčšinu poskytli Spojené štáty. Humanitárnu pomoc Guaidóovi oficiálne odovzdal kolumbijský prezident Iván Duque.



"Požadujeme, aby sa (pomoc) mohla nenásilne dostať na územie Venezuely," povedal Duque. Blokovanie pomoci na hraniciach by mohlo byť podľa neho hodnotené ako "zločin proti ľudskosti".



Gauidó neskôr na Twitteri oznámil, že prvá zásielka humanitárnej pomoci sa napriek blokáde dostala do Venezuely cez hranice s Brazíliou. Agentúra AP sa toto tvrdenie zatiaľ nepodarilo overiť.



Venezuelský prezident Nicolás Maduro v sobotu nariadil čiastočné uzavretie hraníc s Kolumbiou, aby zabránil prísunu humanitárnej pomoci poskytnutej predovšetkým Spojeným štátmi. Venezuela už predtým uzatvorila aj svoje hranice s Brazíliou a ostrovom Curacao.



Príslušníci venezuelskej Národnej gardy použili v sobotu slzotvorný plyn proti obyvateľom mesta Ureňa ležiaceho pri hraniciach s Kolumbiou, ktorí začali z pohraničného mosta odstraňovať kovové barikády a ostnatý drôt, aby umožnili prísun humanitárnej pomoci. Podobný zásah nasledoval neskôr v ďalšom pohraničnom meste San Antonio del Táchira.