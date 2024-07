Guardian: EÚ sa nebude ponáhľať s obnovením rokovaní o brexite

Brusel 1. júla (TASR) - Európska únia sa nebude ponáhľať s obnovením rokovaní o brexite s Britániou ani v prípade, že po nadchádzajúcich voľbách sa k moci dostane Labouristická strana. S odvolaním sa na zdroje v Bruseli o tom napísal denník The Guardian, uvádza TASR.



Briti pôjdu k volebným urnám 4. júla, keď si budú voliť 650 poslancov Dolnej snemovne parlamentu. Rishi Sunak je premiérom od októbra 2022 a konzervatívci sú pri moci od roku 2010. Na základe výsledkov predvolebných prieskumov sa však očakáva výrazné víťazstvo labouristov.



Nemenované zdroje Guardianu z EÚ podľa vlastných vyjadrení privítajú zmenu vo vláde Spojeného kráľovstva, v povedomí predstaviteľov Bruselu však zostávajú negatívne skúsenosti s rokovaní o brexite s britskými konzervatívcami. Ďalším faktormi sú vojna na Ukrajine aj nástup krajnej pravice v Európe.



"Nie je to tak, že by si ľudia mysleli o Spojenom kráľovstve dobré alebo zlé veci. O Británii vôbec nepremýšľajú," uviedol istý vysokopostavený zdroj blízky šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej.



Ďalší predstaviteľ upozornil, že v EÚ - aj napriek vrúcnejším vzťahom, ktoré môžu labouristi očakávať - v súčasnosti nie je záujem o rokovania o brexite. Vysvetlil, že obnovenie rozhovorov by si vyžadovalo množstvo politického kapitálu a pohltilo by v Bruseli veľa zdrojov.



Zdroje v Európskej komisii zároveň naznačili, že Londýn by musel prísť s veľmi výhodnou ponukou výmenou za akékoľvek ústupky na posilnenie vzájomných vzťahov s takto vyťaženou EÚ. "Ľudia sa budú pýtať: Stojí to vôbec za tú námahu?" pýtal sa istý bruselský diplomat.



Predseda labouristov Keir Starmer už vylúčil, že by sa Británia za jeho vlády znovu vstúpila do colnej únie alebo jednotného trhu EÚ. To by podľa neho prinieslo chaos, vyjadril však záujem o zlepšenie vzťahov s blokom vo viacerých oblastiach vrátane obchodu, výskumu, obrany a bezpečnosti.