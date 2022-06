Nezvestného britského novinára a brazílskeho experta našli mŕtvych

Policajt kladie do auta osobné veci nájdené počas pátrania po brazílskom expertovi na domorodé obyvateľstvo Brunovi Pereirovi a britskom žurnalistovi Domovi Phillipsovi v Atalaia do Norte v Brazílii 12. júna 2022. Foto: TASR/AP

Sao Paulo 13. júna (TASR) - Britského novinára Doma Phillipsa a experta na domorodé obyvateľstvo Bruna Pereiru, ktorí sa vydali do amazonského pralesa a od minulej nedele boli nezvestní, našli mŕtvych.Podľa agentúry Reuters o tom s odvolaním sa na Phillipsovu manželku informoval spravodajský portál G1. Úrady zatiaľ nález tiel oficiálne nepotvrdili.Denník The Guardian napísal, že brazílsky veľvyslanec v Spojenom kráľovstve kontaktoval Phillipsovu rodinu a informoval ju, že telá oboch mužov sa našli na odľahlom mieste v dažďovom pralese, kde boli priviazané k stromu. Veľvyslanec dodal, že pozostatky ešte neboli identifikované.Pereiru a Phillipsa, reportéra na voľnej nohe, ktorý písal pre denníky The Guardian a Washington Post, videli očití svedkovia plaviť sa po rieke Itaguaí v nedeľu 5. júna. Odvtedy boli nezvestní.Dvojica mužov sa vydala na cestu do odľahlej oblasti džungle neďaleko hraníc s Peru a Kolumbiou, kde žije najväčší počet civilizáciou nedotknutých pôvodných obyvateľov na svete.Ide súčasne o oblasť, ktorá zažíva násilné konflikty medzi rybármi, pytliakmi a úradníkmi z vládnych agentúr. Násilie stúplo, keď gangy obchodujúce s drogami začali viesť boj o kontrolu nad vodnými cestami na prepravu kokaínu - hoci Itaguaí nie je známou pašeráckou trasou.Agentúra Reuters dodala, že údajnému nálezu tiel predchádzalo v nedeľu nájdenie oblečenia patriaceho Pereirovi, vrátane zdravotného preukazu na jeho meno, a batohu s Phillipsovým oblečením. Našla sa aj obuv oboch mužov.Hasiči federálneho štátu Amazonas už predtým miestnym médiám povedali, že osobné veci sa našliAmarilda Costu de Oliveiru. Ide o jediného podozrivého, ktorý bol doteraz v prípade zadržaný a ktorého svedkovia videli plaviť sa v člne rovnakým smerom ako zmienená dvojica.Úrady už predtým oznámili, že analyzujú stopy po krvi nájdené v člne zadržaného podozrivého 41-ročného muža.