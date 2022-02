Obyvatelia Moskvy reagujú na vpád Ruska na Ukrajinu: My toto nechceme

Moskva 24. februára (TASR) - V celej Moskve vládol vo štvrtok ráno chaos. Na Starom Arbate, jednej z najrušnejších moskovských ulíc pre peších, mnohí ľudia vyjadril šok nad tým, že Rusko začalo plošný útok na Ukrajinu. Píše o tom novinár britského denníka Guardian Pjotr Sauer.



"Nemyslela som si, že Putin bude chcieť prejsť celú túto cestu až do konca. Ako môžeme ostreľovať Ukrajinu? Máme nezhody, ale toto nie je spôsob, ako ich vyriešiť," povedala Xenia Fadejevová.



"Hanbím sa za svoju krajinu. Ak mám k vám byť úprimný, tak nemám slov. Vojna je strašná. My toto nechceme," povedal Nikita Golubev pre novinára z Guardianu.



"Nemohla som uveriť tejto správe, keď som ju dnes ráno čítala. Vojna s Ukrajinou? Čo to stvárame? Cítim sa bezmocná," uviedla Tatiana, ktorá požiadala o nezverejnenie svojho priezviska.



Ukrajinské kultúrne stredisko v centre Moskvy oznámilo, že vo štvrtok je z dôvodu vpádu Ruska na Ukrajinu zatvorené. Ukrajinský správca, ktorý si neželal byť menovaný, vysvetlil: "Teraz, keď sa rozprávame, nás ostreľujú. Samozrejme, že máme zatvorené! Ježiš, čo sa to deje?"