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Guardian: Od začiatku vojny spáchalo samovraždu 1000 ruských vojakov
Denník ďalej tvrdí, že podľa analytikov je toto číslo stále s určitosťou podhodnotené.
Autor TASR
Moskva 24. novembra (TASR) - Viac ako tisíc ruských vojakov spáchalo od začiatku vojny na Ukrajine samovraždu, informoval v utorok denník The Guardian s odvolaním sa na dôverné informácie ruského štatistického úradu Rosstat, píše TASR.
Samovrážd bolo medzi ruskými vojakmi podľa britského denníka celkovo najmenej 1087. Ďalších 885 vojakov však zomrelo na zranenia súvisiace so strelnou zbraňou s „neurčeným úmyslom“, čo sa podľa Guardianu tiež využíva ako klasifikácia pre samovraždy.
Denník ďalej tvrdí, že podľa analytikov je toto číslo stále s určitosťou podhodnotené. Samovraždy sú u vojakov vo väčšine vojen bežné. Z investigatívy denníka The New York Times vyplýva, že v roku 2023 spáchalo samovraždu najmenej 158 aktívnych amerických vojakov.
V ruskej armáde podľa Guardianu problém spočíva v intenzívnom tlaku od ostatných vojakov a veliteľov, ako aj zo strachu z vyslania na extrémne nebezpečné bojové misie. K pocitu zúfalstva prispievajú aj zmluvy, ktoré nechávajú vojakov prakticky bez možnosti vyhnúť sa vojne.
Čísla pochádzajú z databázy viac ako 11 miliónov úmrtných listov získanej bieloruskou hackerskou skupinou Cyber Partisans a ukrajinskou skupinou Silent Crow. Kremeľ inak dáta o samovraždách v armáde nezverejňuje.
Z 1087 samovrážd sa podľa britského denníka najmenej 614 odohralo na okupovaných územiach na Ukrajine alebo susediacich ruských oblastiach - najmä Belgorodskej a Brianskej. Pri ďalších 113 neuvádza miesto úmrtia.
Vyše polovica týchto samovrážd bola vykonaná zastrelením, hlavne čo sa týka tých v blízkosti frontovej línie. Medzi samovraždami vo vojnových oblastiach bolo 43 vojakov vo veku 18 alebo 19 rokov.
Samovrážd bolo medzi ruskými vojakmi podľa britského denníka celkovo najmenej 1087. Ďalších 885 vojakov však zomrelo na zranenia súvisiace so strelnou zbraňou s „neurčeným úmyslom“, čo sa podľa Guardianu tiež využíva ako klasifikácia pre samovraždy.
Denník ďalej tvrdí, že podľa analytikov je toto číslo stále s určitosťou podhodnotené. Samovraždy sú u vojakov vo väčšine vojen bežné. Z investigatívy denníka The New York Times vyplýva, že v roku 2023 spáchalo samovraždu najmenej 158 aktívnych amerických vojakov.
V ruskej armáde podľa Guardianu problém spočíva v intenzívnom tlaku od ostatných vojakov a veliteľov, ako aj zo strachu z vyslania na extrémne nebezpečné bojové misie. K pocitu zúfalstva prispievajú aj zmluvy, ktoré nechávajú vojakov prakticky bez možnosti vyhnúť sa vojne.
Čísla pochádzajú z databázy viac ako 11 miliónov úmrtných listov získanej bieloruskou hackerskou skupinou Cyber Partisans a ukrajinskou skupinou Silent Crow. Kremeľ inak dáta o samovraždách v armáde nezverejňuje.
Z 1087 samovrážd sa podľa britského denníka najmenej 614 odohralo na okupovaných územiach na Ukrajine alebo susediacich ruských oblastiach - najmä Belgorodskej a Brianskej. Pri ďalších 113 neuvádza miesto úmrtia.
Vyše polovica týchto samovrážd bola vykonaná zastrelením, hlavne čo sa týka tých v blízkosti frontovej línie. Medzi samovraždami vo vojnových oblastiach bolo 43 vojakov vo veku 18 alebo 19 rokov.