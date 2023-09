The Guardian: Putin pricestoval do Vladivostoku

Moskva 11. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok pricestoval do ruského mesta Vladivostok, kde sa zúčastní na ekonomickom fóre na pôde Ďalekovýchodnej federálnej univerzity prebiehajúcom počas 10. až 13. septembra. Informoval o tom britský denník The Guardian s odvolaním sa na ruskú agentúru TASS.



Juhokórejská agentúra Jonhap predtým informovala, že severokórejský vodca Kim Čong-un už pravdepodobne vycestoval špeciálnym vlakom do Vladivostoku, kde by sa údajne mal stretnúť s Putinom, aby rokovali o vzájomných dodávkach zbraní.



Podľa denníka The New York Times sa Putin chce dohodnúť s Kimom na dodávkach delostreleckých granátov a protitankových striel. Výmenou by Rusko ponúklo Severnej Kórei pokročilú technológiu pre satelity a ponorky na jadrový pohon. Podľa NYT potrebuje Kim navyše zabezpečiť pre svoju krajinu potravinovú pomoc.