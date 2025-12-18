< sekcia Zahraničie
Médiá: Rusko zastrašovalo manažérov Euroclearu i belgickej vlády
Vyhrážky smerovali voči generálnej riaditeľke spoločnosti Euroclear Valérii Urbainovej a ďalším vrcholovým manažérom.
Autor TASR
Londýn 18. decembra (TASR) - Belgickí politici a vysokopostavení finanční úradníci sa údajne stali terčom zastrašovacej kampane zorganizovanej ruskými spravodajskými službami s cieľom zabrániť uvoľneniu približne 185 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív pre potreby Ukrajiny. Vyplýva to z vyšetrovania denníka The Guardian, píše TASR.
The Guardian zistil, že operácia bola zameraná na kľúčové postavy v spoločnosti Euroclear, ktorá ako depozitár cenných papierov spravuje väčšinu ruských finančných prostriedkov zmrazených Európskou úniou. Vyhrážky smerovali voči generálnej riaditeľke spoločnosti Euroclear Valérii Urbainovej a ďalším vrcholovým manažérom.
Podľa zdrojov európskych spravodajských služieb operáciu vykonala ruská vojenská spravodajská služba GRU. Celkový rozsah hrozby je ešte potrebné posúdiť, uviedol The Guardian.
„Určite sa uchyľujú k zastrašovacím taktikám,“ uviedol pre denník nemenovaný európsky predstaviteľ.
Vyšetrovanie, ktoré začiatkom decembra uskutočnil spravodajský web EUobserver, sa odvoláva na hrozby adresované Urbainovej v rokoch 2024 a 2025, ako aj na informáciu, že požiadala o ochranu belgickej polície.
Táto jej žiadosť bola zamietnutá, a tak si Urbainová a ďalší vedúci predstavitelia spoločnosti následne najali najprv belgickú a potom francúzsku bezpečnostnú firmu.
V novembrovom rozhovore s Urbainovou pre francúzsky denník Le Monde sa uvádzalo, že osobný strážca ju sprevádza viac ako rok. Ona sama sa k otázkam svojej bezpečnosti priamo nevyjadrila.
Terčom kampane boli podľa denníka The Guardian aj belgickí politickí lídri. Hovorca belgickej vlády sa však v stredu odmietol vyjadriť k údajným hrozbám voči ministrom alebo šéfke Euroclearu s odvolaním sa na bezpečnostné dôvody.
Hovorca belgického ministra zahraničných vecí Maxima Prévota, ktorý je zároveň podpredsedom vlády a zapojený do rokovaní o úvere pre Ukrajinu, uviedol, že nemá informácie o žiadnych hrozbách.
Belgicko sa ocitlo v centre pozornosti, pretože 185 miliárd eur z celkových 210 miliárd eur aktív ruskej centrálnej banky, ktoré EÚ zmrazila od začiatku ruskej invázie na Ukrajine, sa nachádza práve v bruselskom sídle spoločnosti Euroclear.
Lídri EÚ majú vo štvrtok a piatok na summite v Bruseli rozhodnúť, či schvália počiatočný úver vo výške 90 miliárd eur, zabezpečený zmrazenými ruskými bankovými aktívami. Belgicko vyjadrilo obavy z právnej stránky tohto mechanizmu a uviedlo, že s ním bude súhlasiť len v prípade, že získa záruky, že Euroclear bude plne odškodnený, ak Rusko v súdnych sporoch uspeje.
Rusko opakovane varovalo, že využitie aktív pre Ukrajinu by z jeho pohľadu predstavovalo krádež. Ruská centrálna banka oznámila, že v konaniach pred ruskými súdmi bude od Euroclearu požadovať náhradu škody vo výške 230 miliárd dolárov.
Ukrajinskí predstavitelia a odborníci upozorňujú, že úver EÚ je kľúčový pre udržanie vojnového úsilia Ukrajiny v nasledujúcich rokoch.
Riaditeľka Inštitútu pri Kyjevskej ekonomickej univerzite (KSE) Natalija Šapovalová uviedla, že Ukrajina bude v roku 2026 potrebovať 50 miliárd dolárov externého financovania, pričom zatiaľ je pokrytá len polovica tejto sumy.
Podľa nej je potreba nového medzinárodného financovania životne dôležitá - najmä pre ministerstvo obrany, ktoré potrebuje predvídateľné finančné toky na nákup zbraní a investície do zbrojného priemyslu. Bez podpory EÚ by Ukrajina zvládla prvý štvrťrok, no „vážne problémy by nastali od druhého štvrťroka a ešte výraznejšie v druhej polovici roka“ - vtedy by Kyjev musel obmedziť výdavky pre sektor obrany a robiť kompromisy v sociálnej oblasti.
