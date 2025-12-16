< sekcia Zahraničie
Guardian: Spojené kráľovstvo sa znovu pripojí k programu Erasmus
Podľa denníka ide o súčasť snáh britskej vlády o užšiu spoluprácu s Bruselom.
Londýn/Brusel 16. decembra (TASR) - Spojené kráľovstvo podľa informácií denníka The Guardian v stredu oznámi dosiahnutie dohody o opätovnom pripojení sa k výmennému programu Európskej únie pre študentov Erasmus, píše TASR.
Podľa denníka ide o súčasť snáh britskej vlády o užšiu spoluprácu s Bruselom. Posledné podrobnosti boli údajne doriešené v utorok a podľa novej dohody sa budú môcť britskí študenti opäť zapojiť do Erasmu od januára 2027.
Denník The Guardian sa domnieva, že britskí študenti by sa podľa dohody mohli začať zúčastňovať na odbornom vzdelávaní v zahraničí v rámci programu Erasmus+, ako aj na univerzitných študijných výmenách.
Britský minister pre vzťahy s EÚ Nick Thomas-Symonds a slovenský eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič sa minulú stredu stretli v Bruseli a podľa britského denníka rokovali aj o Erasme.
Spojené kráľovstvo opustilo program Erasmus po Brexite, keď bývalý britský premiér Boris Johnson tvrdil, že neprináša dostatočnú hodnotu za vynaložené peniaze. Súčasná labouristická vláda začala o opätovnom pripojení rokovať na spoločnom summite s EÚ minulý rok v máji.
Erasmus+ poskytuje najmä mladým ľuďom možnosť študovať v zahraničí na celom kontinente. Od roku 1987 sa na programe zúčastnilo vyše 7 miliónov Európanov.
