Guardian: Únik amoniaku v meste Sumy nastal po ruskom útoku

Ľvov 21. marca (TASR) - Únik amoniaku v chemickom závode v meste Sumy na severovýchode Ukrajiny v pondelok ráno nastal po poškodení nádrže v dôsledku ruského ostreľovania. Únik zamoril oblasť s polomerom viac ako 2,5 kilometra. TASR správu prevzala z agentúry AP a denníka The Guardian.povedal gubernátor Sumskej oblasti Dmytro Žyvyckyj, píše The Guardian.Únik nastal v závode Sumychimprom, v ktorom vyrábajú priemyselné hnojivá. Na mieste zasahovali pohotovostné zložky.Oblasť v okolí závodu ostreľovali v pondelok nad ránom, píše na svojej webovej stránke denník The Guardian s odvolaním sa na armádne zdroje. Záchranári sa podľa tohto zdroja usilovali opraviť poškodené potrubie. Zranenia údajne utrpel jeden pracovník fabriky.Závod Sumychimprom sa nachádza na východnom okraji mesta Sumy, ktoré malo pred vypuknutím vojny 263.000 obyvateľov, uviedla agentúra AP. Mesto leží približne 40 kilometrov od hraníc s Ruskom, v uplynulých týždňoch zažíva ostreľovanie a v oblasti pokračujú ťažké boje.Ruská vláda v posledných dňoch zintenzívnila šírenie propagandy a dezinformácií tvrdiacich, že Ukrajina pripravuje použitie improvizovaných chemických zbraní a vyvíjala tajný program zbraní hromadného ničenia, píše agentúra AFP.