Vagnerovskí žoldnieri utrpeli straty v boji v Stredoafrickej republike

Londýn 2. februára (TASR) - Žoldnieri zo súkromnej polovojenskej Vagnerovej skupiny, spájanej s Kremľom, utrpeli veľké straty v novej vlne bojov o moc nad lukratívnymi zlatými baňami v Stredoafrickej republike (SAR).



Informoval o tom britský denník The Guardian, ktorý dodal, že SAR sa v posledných rokoch stala jedným z hlavných centier ruského vplyvu v subsaharskej Afrike.



Spomínané boje medzi povstalcami a vládnymi jednotkami podporovanými vagnerovcami sa začali pred dvoma týždňami v jednom meste neďaleko hraníc s Kamerunom a Čadom. Minulý víkend boje prepukli aj v blízkosti hraníc so Sudánom. Medzi desiatkami obetí bolo podľa povstaleckých zdrojov 7–17 bojovníkov z radov vagnerovcov.



Ahmadou Ali z povstaleckej Koalície vlastencov za zmenu podľa Guardianu informoval, že povstalci prišli o dvoch mužov a majú mnoho zranených. Uviedol však, že protivníka porazili a skonfiškovali aj "mnoho vojenských nákladných áut". Spresnil, že povstalci zinscenovali prepad a ich nepriatelia do tejto pasce padli.



Zdroj blízky armáde SAR podľa Guardianu uviedol, že pri prepade zahynulo sedem Rusov. Ide zrejme o jednu z najväčších jednorazových strát vagnerovcov v Afrike od bojov proti islamistickým povstalcom v Mozambiku v roku 2019.



Odborníci tvrdia, že získať informácie o SAR zo spoľahlivých zdrojov je ťažké, ale je jasné, že Vagnerova skupina utrpela pomerne veľké straty.



Podľa Aliho sa jednotky armády SAR do týchto bojov nezapojili.



"Bol to boj medzi nami a Rusmi. Oni len využili vládne jednotky, aby to legitimizovali. Rusi obsadili celú krajinu. Sú všade: strážia hranice a vidíte ich všade, kde sú (cenné) zdroje. Ukradli všetky naše zdroje," povedal Ali, ktorý je jedným z povstaleckých veliteľov.



Denník The Guardian vo svojom článku vysvetľuje, že vagnerovci v SAR pomáhajú brániť Faustina-Archangea Touadéru pred povstalcami.



Vagnerovci boli v súvislosti so svojím účinkovaním v SAR opakovane obviňovaní z vojnových zločinov.



Spomínané nové boje sú podľa denníka The Guardian ďalším príkladom toho, že intervencia vagnerovcov je často spojená s nárastom počtu obetí medzi civilistami – napriek tomu, že vagnerovci sa zvyknú chváliť, že proti povstalcom bojujú efektívnejšie než mierové jednotky OSN alebo konvenčné jednotky nasadené bývalými koloniálnymi mocnosťami, ako je Francúzsko.



Od začiatku svojho pôsobenia v SAR - teda od roku 2018 – sa vagnerovci snažia získať kontrolu nad tokom zlata a diamantov. Ide o súčasť úsilia o zabezpečenie zdrojov financovania. Analytici sa domnievajú, že pôvodne mali vagnerovci za svoje služby dostať namiesto platieb v hotovosti zlato a banské koncesie.



Takéto koncesie nadobudli na význame, odkedy sa rubeľ po invázii ruskej armády na Ukrajinu dostal pod tlak. Vzácne kovy, najmä zlato, by mohli pomôcť režimu prezidenta Vladimira Putina prežiť ekonomické dôsledky sankcií uvalených na Rusko Západom, doplnil The Guardian.