Guardian: Vládne weby v Rusku vyradil bezprecedentný počítačový útok

Londýn/Moskva 17. marca (TASR) - Webové stránky ruských úradov a vládnych agentúr zasiahol bezprecedentný kybernetický útok, informovalo vo štvrtok ruské ministerstvo pre digitálny rozvoj, telekomunikácie a masmédiá.



TASR získala túto informáciu z denníka The Guardian, podľa ktorého ministerstvo vo svojom vyhlásení uviedlo, že kým intenzita predchádzajúcich útokov bola maximálne 500 gigabajtov, najnovšie dosiahla jeden terabajt. Rezort na margo toho uviedol, že útoky sú "dvakrát až trikrát silnejšie ako najzávažnejšie incidenty, ktoré sme museli riešiť v minulosti".



Ministerstvo pre digitálny rozvoj, telekomunikácie a masmédiá informovalo o mimoriadnej situácii aj 26. februára - dva dni po začiatku invázie Ruska na územie Ukrajiny -, keď bolo spáchaných viac ako 50 útokov s celkovou kapacitou viac ako jeden terabajt.



V posledných týždňoch zaznamenali výpadky alebo dočasné problémy s prístupom aj webové stránky Kremľa, leteckej spoločnosti Aeroflot i hlavného poskytovateľa úverov v Rusku - banky Sberbank.



Agentúra Reuters poznamenala, že ruské ministerstvo ubezpečuje, že pracuje na prispôsobení sa novým podmienkam, keďže počet kybernetických útokov stúpa a ich intenzita narastá.



Ako poznamenal The Guardian, v situácii, keď sa Rusko čoraz viac izoluje od globálnych finančných systémov a dodávateľských reťazcov, vláda okrem iného navrhla aj množstvo opatrení na podporu IT sektora.