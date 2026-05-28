Štvrtok 28. máj 2026
Guatemala a USA budú spolupracovať v boji proti pašerákom drog

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Americká armáda začala v septembri útočiť na plavidlá v Karibiku a vo východnej časti Tichého oceánu, pričom trvá na tom, že sa zameriava na „narkoteroristov“, ktorí pôsobia v Latinskej Amerike.

Autor TASR
Guatemala 28. mája (TASR) - Guatemala súhlasila, že bude spolupracovať so Spojenými štátmi pri zásahoch proti pašerákom drog na svojom území. Podľa denníka New York Times (NYT) sa na tom v telefonickom rozhovore minulý týždeň dohodli guatemalský prezident Bernardo Arevalo a americký minister obrany Pete Hegseth. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.

„Guatemala oficiálne požiadala o spoluprácu pri operáciách vedených guatemalskými bezpečnostnými silami proti organizáciám zaoberajúcim sa obchodovaním s drogami,“ uviedla Arevalova kancelária pre NYT.

AFP pripomína, že v Guatemale pôsobia medzinárodné kartely, ktoré odtiaľ pašujú drogy a perú špinavé peniaze, čím prispievajú k nárastu násilia v regióne.

Americká armáda začala v septembri minulého roka útočiť na plavidlá v Karibiku a vo východnej časti Tichého oceánu, pričom trvá na tom, že sa zameriava na „narkoteroristov“, ktorí pôsobia v Latinskej Amerike. Vláda však nepredložila žiadne jednoznačné dôkazy o tom, že lode, na ktoré útočí, sú zapojené do pašovania drog.

Podľa amerických úradov prechádza 90 percent kokaínu, ktorý sa dostane do Spojených štátov, cez Strednú Ameriku a Mexiko v nákladných autách, lietadlách, na lodiach i ponorkách.
