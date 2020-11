Guatemala po búrke Eta hlási 150 mŕtvych alebo nezvestných

Guatemala 6. novembra (TASR) – Približne 150 ľudí zahynulo alebo je nezvestných v dôsledku zosuvov pôdy v Guatemale, ktoré spôsobila silná búrka Eta. S odvolaním sa na vyhlásenie guatemalského prezidenta Alejandra Giammatteia o tom v piatok informovala agentúra AFP.



Prezident však doplnil, že ide o predbežné údaje, ktoré sa môžu ešte zmeniť.



Eta, ešte ako hurikán štvrtej kategórie, v utorok dorazil na pobrežie Nikaraguy a susedného štátu Honduras, kde zničil strechy domov a spôsobil záplavy a zosuvy pôdy, pričom za sebou zanechal desiatky mŕtvych. Pri tom, ako sa hurikán pohyboval smerom do vnútrozemia, zoslabol na tropickú búrku. Agentúra DPA v piatok napísala, že celkový počet obetí v zasiahnutých štátoch strednej Ameriky mohol už prekonať hranicu 170.



Búrka vo štvrtok zamierila na severozápad od Hondurasu a Belize a smerovala ponad Karibské more. Predpokladá sa, že keď sa Eta dostane nad hladinu mora, znovu zosilnie. V najbližších dňoch by sa mohla presunúť nad Kajmanské ostrovy, Kubu a južnú Floridu, informovalo americké Národné centrum pre hurikány.