Guatemala poslala do Hondurasu asi 3500 migrantov smerujúcich do USA

Guatemala 5. októbra (TASR) - Guatemalský prezident Alejandro Giammattei v nedeľu oznámil, že Guatemala poslala späť do vlasti približne 3500 honduraských migrantov z dôvodu obavy šírenia koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Bezpečnostným zložkám sa podľa prezidenta podarilo zastaviť karavánu migrantov smerujúcich do USA.



"Rešpektujeme práva na migráciu, pokiaľ je regulovaná a spĺňa náležité požiadavky a nariadenia," povedal. Skupina honduraských migrantov však podľa jeho vyjadrení násilne vnikla na územie Guatemaly.



Guatemalský inštitút pre migráciu (IGM) oznámil, že honduraskí migranti minulý štvrtok prekročili hranice Guatemaly a prenikli cez vojenský kordón. Následne sa rozdelili na viacero skupín smerujúcich do Mexika. To však svoje hranice zatvorilo.



V uplynulých rokoch prekročili hranice Mexika tisícky stredoamerických migrantov v snahe dostať sa do USA, pripomína AFP.



Od marca sa doposiaľ v Guatemale ochorením COVID-19 nakazilo 93.936 ľudí a 3293 v spojitosti s nákazou zomrelo.



Táto krajina so 17 miliónmi obyvateľov opätovne otvorila svoje hranice v júli - štyri mesiace po tom, čo zaviedla opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy.