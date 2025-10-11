< sekcia Zahraničie
Guatemala prijala prvý let z USA s migrantmi z tretích krajín
Na palube lietadla boli podľa IGM traja občania Hondurasu a 56 Guatemalčanov.
Autor TASR
Guatemala 11. októbra (TASR) - Guatemalský migračný úrad (IMG) prijal prvý let zo Spojených štátov, ktorý priviezol cudzincov deportovaných z USA, ako aj guatemalských občanov. S odvolaním sa na vyhlásenie IMG o tom v sobotu informovala agentúra Reuters.
Na palube lietadla boli podľa IGM traja občania Hondurasu a 56 Guatemalčanov. Hondurasania boli prevezení do migračného centra, odkiaľ majú byť následne prepravení do susedného Hondurasu.
Agentúra Reuters v decembri informovala, že guatemalská vláda je otvorená prijímaniu občanov iných krajín Strednej Ameriky deportovaných z USA, keďže sa snaží vybudovať pozitívne vzťahy s administratívou prezidenta Donalda Trumpa.
Na palube lietadla boli podľa IGM traja občania Hondurasu a 56 Guatemalčanov. Hondurasania boli prevezení do migračného centra, odkiaľ majú byť následne prepravení do susedného Hondurasu.
Agentúra Reuters v decembri informovala, že guatemalská vláda je otvorená prijímaniu občanov iných krajín Strednej Ameriky deportovaných z USA, keďže sa snaží vybudovať pozitívne vzťahy s administratívou prezidenta Donalda Trumpa.