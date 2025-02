Guatemala prijme migrantov aj z iných krajín deportovaných z USA

Guatemala 5. februára (TASR) — Guatemala prijme aj migrantov z iných krajín, ktorí majú byť deportovaní zo Spojených štátov. Na základe dohody o "bezpečnej tretej krajine" budú deportované osoby vrátené do svojich domovských štátov na náklady USA. Po stredajšom stretnutí s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom to oznámil guatemalský prezident Bernardo Arévalo, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AP.



"Dohodli sme sa, že počet letov s deportovanými osobami z našej krajiny, ako aj s deportovanými osobami z iných krajín zvýšime o 40 percent," povedal Arévalo na tlačovej konferencii s Rubiom.



Arévalo pritom januári agentúre AP povedal, že dohoda jeho predchodcu o bezpečnej tretej krajine s Trumpom je "absolútne nedostatočná" a pri riešení imigrácie je potrebné zaujať regionálnejší prístup. Nevylúčil však uzatvorenie podobnej dohody.



Práve boj proti nelegálnej migrácii je jednou z priorít administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Predovšetkým na migračnú politiku je zameraná aj prvá zahraničná cesta nového šéfa americkej diplomacie po piatich krajinách Strednej Ameriky.



Salvádor v pondelok oznámil podobnú, no širšie zameranú dohodu. Tamojší prezident Nayib Bukele po rokovaní Rubiom povedal, že jeho krajina prijme osoby akejkoľvek národnosti deportované z USA vrátane amerických občanov a ľudí s legálnym pobytom, ktoré boli odsúdené za násilné trestné činy.



Guatemala prijíma z USA civilné aj vojenské deportačné lety. Masové deportácie zo Spojených štátov by však Guatemalu tvrdo zasiahli, keďže peniaze, ktoré Guatemalčania posielajú do vlasti, tvoria asi pätinu hrubého domáceho produktu krajiny, konštatovala agentúra AP.