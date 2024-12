Sekta sa pokúsila uniesť deti, ktoré jej odňali úrady

Guatemala 23. decembra (TASR) - Guatemalské úrady v nedeľu uviedli, že členovia ultraortodoxnej židovskej sekty Lev Tahor sa vlámali do miestneho sociálneho zariadenia pre mladistvých a pokúsili sa z neho odviesť 160 detí zo svojej komunity. Maloletých im v piatok odňali, pretože miestne úrady členov sekty podozrievajú, že deti sexuálne zneužívali. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP a denníka New York Times.



Guatemalské úrady v piatok uskutočnili raziu na farme neďaleko mesta Oratoria juhovýchodne od metropoly Guatemala. Podľa prokuratúry to bolo pre podozrenie z trestných činov "obchodovania s ľuďmi v podobe núteného tehotenstva, zlého zaobchádzania s maloletými a znásilnenia." Počas razie sa našli telesné pozostatky jedného dieťaťa.



Lev Tahor považuje obvinenia za vymyslené a guatemalské úrady obvinila z náboženského prenasledovania. Približne 100 členov sekty sa v nedeľu zhromaždilo pred sociálnym zariadením, kde odňaté deti ubytovali. Zamestnanci centra im odmietli deti vydať a preto sa vlámali do budovy. "Násilím otvorili bránu a uniesli deti a mladistvých, ktorí sa tam ukrývali", uvádza sa vo vyhlásení generálnej prokuratúry.



S pomocou polície sa zamestnancom centra "podarilo všetkých lokalizovať a opäť ochrániť" uviedla prokuratúra. Sociálne úrady neskôr ozrejmili, že niekoľko mladistvých sa sektárom podarilo uniesť a vyhlásili po nich pátranie.



Lev Tahor (hebrejsky Čisté srde) je ultraortodoxná skupina s extrémnym výkladom judaizmu. Vznikla v roku 1988 ako odnož chasidistických antisionistických skupín. Izraelský súd ju v minulosti označil ako "nebezpečnú sektu".



Jej líder Šlomo Helbrans ušiel z Izraela do Kanady pre obvinenia zo sexuálneho zneužívania. Vinu popiera a Izrael obvinil z prenasledovania pre svoje antisionistické názory. Po konflikte s kanadskými úradmi sa skupina presunula do Mexika a Guatemaly. Má približne 350 členov a väčšina židovských komunít vrátane tých v Guatemale sa od tohto kultu dištancuje.



Skupina sa údajne vyhýba moderným technológiám. Vyžaduje, aby jej členky nosili čierne rúcha, ktoré zakrývajú celé telo. Veľkú pozornosť jej členovia venujú dlhotrvajúcim modlitbám a dodržiavajú omnoho prísnejšie stravovacie obmedzenia ako väčšina židovských veriacich.