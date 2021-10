Po protestoch zaviedli v Guatemale mesačný zákaz vychádzania

Guatemala 25. októbra (TASR) - Guatemalská vláda vyhlásila v nedeľu zákaz vychádzania v departmente Izabal na východe krajiny. Zákaz má platiť mesiac, a to od úsvitu do súmraku. Okrem toho sú v departmente zakázané aj verejné zhromaždenia. Vláda k takýmto opatreniam pristúpila v reakcii na dvojdňové protesty proti tamojšej niklovej bani, informovala v pondelok agentúra AP.



Obyvateľov rozhnevalo, že s výstavbou bane neboli adekvátne oboznámení. Demonštranti hádzali na policajtov kamene, pričom tí odpovedali obdobne - taktiež kameňmi a slzotvorným plynom. V snahe rozohnať protesty boli do oblasti nasadené tisícky policajtov.



AP pripomína, že guatemalský Najvyšší súd rozhodol o pozastavení ťažby v zmienenej bani Fénix prevádzkovanej spoločnosťou Solway so sídlom vo Švajčiarsku. Dôvodom bolo práve to, že tamojší obyvatelia neboli s projektom dostatočne oboznámení, v dôsledku čoho zakladali protestné tábory či organizovali pochody a žiadali, aby im umožnili účasť na diskusii.