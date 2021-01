Guatemala vrátila do Hondurasu tisíce migrantov

Honduraskí migranti, ktorí mierili do USA, oddychujú neďaleko diaľnice v meste Vado Hondo v Guatemale v sobotu 16. januára 2021. Foto: TASR/AP

Guatemala 20. januára (TASR) - Guatemala v utorok vrátila do Hondurasu tisíce migrantov, ktorí boli súčasťou karavány usilujúcej sa dostať sa na územie USA, informovali v utorok agentúra AFP a denník El Periódico de Catalunya.Autobusy a nákladné vozidlá s migrantmi sa v utorok vydali na cestu späť do Hondurasu cez hraničný priechod El Florido na hraniciach s Guatemalou.Guatemalský inštitút pre migráciu (IGM) uviedol, že úrady poslali naspäť do Hondurasu približne 3500 ľudí z čoho 500 tvorili neplnoleté osoby, píše El Periódico de Catalunya.Mexiko, ktoré pred karavánou uzavrelo svoje hranice, podľa AFP takisto vyslalo autobusy s cieľom pomôcť dopraviť migrantov domov.Migranti podľa svojich vyjadrení utekajú pred chudobou, nezamestnanosťou, gangmi a násilím spojeným s predajom drog a následkami dvoch hurikánov, píše AFP. Približne 9000 ľudí sa od minulého týždňa vydalo na cestu z Hondurasu do USA. Plánovali pešo prejsť cez Guatemalu a Mexiko.Karavánu však zastavili v sobotu v juhovýchodnej časti Guatemaly. Čakajúci migranti zablokovali diaľnicu, na ktorej sa vytvorila kolóna vozidiel.Guatemalská polícia a armáda v pondelok zasiahli proti karaváne pozostávajúcej z približne 4000 migrantov a použili pri tom slzotvorný plyn a obušky. Viacero migrantov i policajtov podľa AFP utrpelo zranenia.