Guatemalská polícia rozohnala migrantov smerujúcich z Hondurasu do USA

Guatemala 19. januára (TASR) - Guatemalská polícia a armáda v pondelok zasiahli proti karaváne tisícok migrantov smerujúcich z Hondurasu do USA, informovala agentúra AFP.Ozbrojené zložky zasiahli neďaleko mesta Chiquimula na hraniciach s Hondurasom a použili pri tom slzotvorný plyn a obušky. Viacero osôb utrpelo zranenia, uvádza na svojej webovej stránke stanica BBC.Úradom sa podarilo sprejazdniť cestu, na ktorej sa migranti zdržiavali od soboty a blokovali premávku.Skupina pozostávajúca z približne 6000 migrantov sa minulý týždeň vydala na cestu z Hondurasu. V sobotu hranice Guatemaly prekročilo ešte ďalších 3000 migrantov. Počet osôb v karaváne sa tým zvýšil na približne 9000, píše BBC.Migranti tvrdia, že boli nútení ujsť z Hondurasu pred chudobou, násilím a škodami, ktoré spôsobili hurikány v novembri minulého roka. Smerujú do USA, píše BBC.Guatemalská vláda podľa BBC oznámila, že za posledné tri dni deportovala do Hondurasu približne 1000 osôb, ktoré na územie krajiny vnikli nezákonne.