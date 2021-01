Guatemalská polícia použila slzotvorný plyn proti migrantom

Na snímke honduraskí migranti dúfajú, že sa dostanú cez hranice do USA, 16. januára 2021, archívne foto. Foto: TASR/AP

Guatemala 17. januára (TASR) - Guatemalská polícia použila v nedeľu slzotvorný plyn pri pokuse o rozptýlenie tisícov migrantov, ktorí smerujú do Spojených štátov, informovala agentúra AFP.Podľa nej bezpečnostné sily obkľúčili ľudí na diaľnici v meste Vado Hondo, neďaleko hraníc s Hondurasom, a následne použili slzotvorný plyn.AFP ešte v nedeľu ráno uviedla, že najmenej 9000 honduraských migrantov, ktorí mieria do USA, do soboty prekročilo hranice Guatemaly.Migranti z Hondurasu sa cez Guatemalu plánujú dostať do Mexika a následne prekročiť tamojšiu severnú hranicu s USA. Touto cestou sa do Spojených štátov vydávajú tisíce ľudí už mesiace, ich plány však značne narušila pandémia koronavírusu a v jej dôsledku zatvorené hranice.Guatemalská vláda prostredníctvom vyhlásenia odsúdila prichádzajúce davy migrantov ako "narušenie národnej zvrchovanosti" a apelovala na Honduras, aby voči masovému odchodu svojich občanov zasiahol "stálymi preventívnymi opatreniami".Honduras, Guatemala a Mexiko na pomoc so situáciou vyslali tisícky policajtov.Napriek tomu, že sa migrantom podarilo prejsť guatemalské hranice, očakáva sa, že na problém narazia v Mexiku, približuje Reuters. Mexické ministerstvo zahraničných vecí v sobotu apelovalo na guatemalské úrady, aby migrantom zabránili v postupovaní na mexickú hranicu z dôvodu šírenia koronavírusu SARS-CoV-2.Prvý tohtoročný pochod honduraských migrantov cez latinskú Ameriku až do USA prichádza len pár dní pred inauguráciou nového amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý prisľúbil návrat k otvorenejšej migračnej politike.