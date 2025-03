Guatemalská sopka chrlí popol a lávu, nariadili evakuáciu 30.000 ľudí

Guatemala 10. marca (TASR) - Na guatemalskej sopke Fuego v pondelok zaznamenali erupciu, po ktorej sa z krátera vulkánu začal chrliť popol a láva až do výšky sedem kilometrov. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr DPA, AFP a denníka The Guardian.



Po stenách sopky s nadmorskou výškou 3763 metrov nad morom sa vysokou rýchlosťou valili horúce prúdy lávy, popola a úlomkov hornín, tvrdí guatemalský Národný inštitút pre seizmológiu, vulkanológiu, meteorológiu a hydrológiu.



Ľudia z priľahlých oblastí môžu byť v bezprostrednom nebezpečenstve ohrozenia života. Úrady preto nariadili evakuáciu približne 30.000 ľudí. Pre padanie sopečného popola uzavreli školy viaceré obce v Guatemale.



Fuego (v španielčine Oheň) je najaktívnejšou sopkou v Strednej Amerike. Nachádza sa približne 40 kilometrov of hlavného mesta Guatemala. Po erupcii v roku 2018 zahynulo v oblasti najmenej 200 ľudí.